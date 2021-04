¡Lo dice todo! Sylvia Pasquel da su opinión sobre su sobrina Frida Sofía

A pesar de querer evadir a la prensa, la actriz Sylvia Pasquel fue cuestionada por los medios de comunicación respecto a la situación que enfrenta su sobrina Frida Sofía.

Cabe recordar que la hija de Alejandra Guzmán, hermanada Sylvia Pasquel acusó a Enrique Guzmán de abuso sexual, mencionó que sufrió de esto cuando ella solo tenía cinco años, situación que ha dividido opiniones.

Sylvia Pasquel rompió el silencio tras esta polémica que envuelve a la dinastía Pinal-Guzmán, pero sobre todo pidió respeto y puntualizó su postura en relación al fuerte tema que enfrentan sus familiares.

El encuentro de Pasquel, hija de Silvia Pinal se dio con los reporteros a pesar que ella buscaba no compartir su opinión, pero al ser abordada no pudo callar y expresó que no desea hablar del tema.

"No me empiecen con el chacaleo, tranquilos todos pues ya me agarraron. A ver muchachos, ustedes me conocen bien y saben que yo todos esos temas familiares ni los toco en las redes ni los toco con la prensa. Entonces me paré porque sé que ustedes van a respetar esto porque muchos de ustedes ya platiqué de la postura en la que yo estoy, que es la de no hacer ningún comentario", dijo la actriz de No seré feliz, pero tengo marido.

Expresó que su familia se encuentra unida a pesar de todo lo que está pasando y de los chismes que se han manifestado en las últimas semanas "Lo que se tenga que arreglar, se arreglará dentro de la familia. Mi mami está muy linda, está muy bien, gracias por su preocupación, todos estamos tranquilos y unidos, yo me abstengo de hablar", reiteró.

También fue abordada en relación al tema de su nieta Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, quien recientemente fue expuesta en la serie del intérprete de “Suave” y donde se muestra la historia con “El sol”. "Respétenme ustedes que no voy a tocar ninguno de esos temas", finalizó.

