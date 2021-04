Luis Miguel: Esta HERMOSA mujer asegura ser el amor de la vida de "El Sol de México"

Luego de que Alejandra Ávalos sorprendiera a todos de que Luis Miguel le dedicó el tema “Tengo todo excepto a ti”, ahora Lucía Méndez aseguró que tras vivir un ardiente romance con Luis Miguel, éste le confesó años más tarde que ella era el amor de su vida.

Fue durante su encuentro con diversos reporteros que la actriz de 66 años, se mostró sorprendida ante los cuestionamientos con respecto a que en el libro “Oro de Rey” se menciona que Luis Miguel le hizo esta confesión hace algunos años, a lo que La Méndez replicó con una gran sonrisa:

“¡Ay Dios Mio!... No pudo decir que no porque está en un libro de Javier León, él tenía 28 años, no lo había visto, jamás en mi vida me atreví a hablarle, pero…”.