Playa Limbo y Adan Jodorowsky estrenan una canción con sonidos alternativos; así se escucha

Era el año 2005 cuando en la radio sonaba el primer éxito de Playa Limbo, grupo musical mexicano de pop jazz que surgió en Guadalajara, Jalisco, y que a 16 años de su creación, sigue dando de qué hablar.

Recordemos que la primera voz de esta banda fue María León, del año 2003 al 2016; sin embargo, en la formación actual, Jass Reyes se encuentra actualmente como la vocalista de esta banda, misma que tiene en el bajo a Ángel Malillo, en los teclados a Jorge Corrales, y en la batería a Servando Yáñez.

Y fue precisamente el grupo quien acudió la mañana de este viernes al foro de televisión de El Heraldo Media Group, precisamente al recién estrenado programa de Adela Micha, mismo que ha tenido invitados de lujo, como Alejandra Guzmán o Felipe Calderón.

Fue ahora Playa Limbo la banda invitada al programa "Me lo dijo Adela", en donde interpretaron en vivo una de sus canciones más recientes sin embargo el motivo de su visita también fue para anunciar que estrenarán un nuevo tema musical.

Fue durante su conversación con la periodista Adela Micha, que Jass contó que vivieron un duro proceso como agrupación musical durante la pandemia, esto debido a que tuvieron demasiadas complicaciones a la hora de intentar componer.

Componer por zoom no es nada fácil, no podemos escucharnos al mismo tiempo además de que la música no fluye igual".