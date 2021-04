Luis Miguel: La polémica entrevista que lo incómodo cuando tenía 12 años | VIDEO

Luis Miguel comenzó su carrera cuando aún era muy pequeño y, hasta que se separó de él, siempre tuvo la guía de su padre Luisito Rey, lo que demostró en una entrevista que resultó un tanto incómoda para el cantante.

Cuando tenía apenas 12 años de edad, Luis Miguel se encontraba ya de gira por algunos países de América Latina, al llegar a Chile el cantante se habría sentido incómodo por las preguntas de la presentadora.

Polémica entrevista a Luis Miguel

Fue durante el programa “Pare, mire y escuche” que Luis Miguel pasó por un momento incómodo, pues la presentadora Patricia Maldonado lo habría hecho sentir así con algunas de sus preguntas.

Al inicio de la entrevista la conductora, con entonces 32 años de edad, externó una opinión con la que logró incomodar a “El Sol”: “Yo nunca he sido partidaria de que los niños canten. Incluso escribí un artículo referido a eso”.

Luego de ello cuestionó al cantante sobre su vida privada y le preguntó si no prefería estar en la escuela que de gira y sobre un escenario, lo que de inmediato respondió de manera muy sincera el entonces pequeño.

“Si no me gustara cantar le diría a mi papá, 'Mira papá, no me gusta cantar yo quiero ser abogado', pero no. A mí lo que me gusta es cantar”, dijo Luis Miguel en ese momento.

Luis Miguel comprado con Miguel Bosé

La conductora también comparó a Luis Miguel con Miguel Bosé cuando tenía su edad, debido a la voz que tenía el cantante.

Luego de ello lo cuestionó sobre las canciones que interpretaba con tan sólo 12 años de edad y cuyas letras inspiraban a personas más grandes: "Cuéntame, tú grabas muchas canciones referentes al amor. O sea, dices 'te quiero', 'te adoro', 'te amo'. ¿Y qué sabes tú del amor?”.

Luis Miguel se presentó tranquilo en todo momento, aunque su incordiad fue notada por los fans quienes no dudaron en lanzar fuertes críticas en ese momento hacia la conductora por las preguntas realizadas al cantante.

cvg