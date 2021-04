Belinda se luce al estilo Barbie con botas largas y camisón; enloquece las redes

Belinda no deja de robar suspiros entre sus seguidores. Esta vez no fue la excepción, y es que subió a sus historias de Instagram una foto en la que se le ve guapísima, con un estilo muy relajado pero muy elegante también. Sus fans se encargaron de hacerle saber que es hermosa con lo que lleve puesto, pues le dejaron cientos de halagos y miles de me gusta en sus otras publicaciones.

Belinda es actualmente una de las cantantes más influyentes en redes sociales y en la televisión, puesto que sus canciones son de las más buscadas en YouTube, además de que es conductora de La Voz Kids y su amorío con Christian Nodal es de los que más levantan interés entre la gente.

Siempre luce hermosa. Foto: Especial.

En cada foto que sube enloquece a sus fans

Con cada postal que la intérprete de “Amor a primera vista” publica sus seguidores reaccionan al instante y la llenan de buenos comentarios. Esta vez provocó suspiros al mostrar un outfit muy original, con una blusa rosa y un estampado selvático y unas botas estilo ranchero divinas que la hacen lucir como la modelo que es.

Y es que de acuerdo con varios expertos de la moda, los tonos rosados serán de lo más buscados durante esta primavera 2021, ya sea en vestidos, faldas y hasta accesorios en dicho tono para brillar como Belinda.

Sabe cómo posar. Foto: Especial.

Romperá las redes

Nodal, su novio, compartió con sus seguidores a través de unas historias en Instagram que ya tiene listos algunos temas que podrían ser incluidos en su nuevo disco, pero uno que llamó la atención fue la canción a dueto con Belinda. “Mi canción favorita”, escribió Christian Nodal junto un emoji de corazón en color verde y otro de una carita con corazones en los ojos. En el adelanto que compartió se le escucha cantar: “Esa boquita no sabe mentir y la verdad solo es una y te la voy a decir”.

Los seguidores de ambos esperan que sea uno de los hits más importantes de este año.

Estas son las botas que presumió. Foto: Especial.

msb