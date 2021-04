Nina Rubín sorprende con radical cambio de look; cada día se parece más a Andrea Legarreta

A través de su cuenta oficial de Instagram la conductora Andrea Legarreta del programa matutino de Televisa, Hoy, presumió el nuevo look al que se sometió su hija Nina Rubín Legarreta, quien decidió hacerse el cambio luego de permanecer durante varios meses con el mismo look para la telenovela “Te acuerdas de Mí”, por lo que ahora optó por cortar su larga cabellera y teñirla con un color rubio, así la joven luce más fresca y más rubia que nunca.

La conductora compartió la noticia en redes sociales “Mi Nina Rubín en cambio de look. Gracias”, por lo cual las imágenes causaron revuelo y de hecho también, Andrea Legarreta esposa de Erik Rubín, celebró el nuevo cambio calificándolo como algo “divino”, además de ello aprovechó para agradecer a las manos responsables del nuevo look por lo que escribió desde su cuenta de Instagram.

El mensaje de Legarreta

“¡Arriba la mujeres emprendedoras, trabajadoras, talentosas, las que nada las derrumba y no dejan de luchar por sus sueños! ¡Gracias Lupita e Isabel! Cada que vamos somos TAN felices. Hay tantas opciones para apapacharnos que no queremos salir de ¡ahí!, señaló la conductora en referencia al personal que las atendió en el establecimiento al que acudieron.

Además del cambio de look en Nina Rubín, Andrea Legarreta también se presumió en redes sociales el pequeño retoque que le realizaron al cabello de su hija mayor Mía Rubín, quien conservó sus larga cabellera con un tono rubio, lo que llevó a conseguir miles de likes así como una infinidad de reacciones de sus seguidores que quedaron asombrados con la belleza de las hijas de Legarreta y en especial de Nina quien lució un nuevo look.

Nina Rubín Legarreta de 14 años ha participado a su corta edad en varias producciones de cine y televisión, la más reciente en la telenovela Te acuerdas de Mí, pero también ha tenido apariciones en películas como Mamá se fue de viaje, La vida inmoral de la pareja ideal y Por ella soy Eva entre otros títulos.

pgh