MARÍA LEÓN impacta con su BAILE previo a estreno de Hoy No Me Puedo Levantar: VIDEO

Pocas mujeres en el medio del espectáculo actual, son tan completas en sus cualidades artísticas. María León es una de ellas, una que además lo refrenda día con día. Talentosa cantante, tenaz bailarina y capaz como actriz, aunado a esto toca instrumentos musicales. Todo, con la gracia de una mujer que al bailar o practicar la danza detiene el tiempo.

O así fue como lució en el aire María León al ser sostenida por su compañero durante un ensayo para el montaje musical Hoy No Me Puedo Levantar, mismo que está próximo a estrenarse y donde la ex integrante de Playa Limbo va a participar.

El baile, su gran pasión

Todas las facetas artísticas que domina nutren la personalidad de María León pero, en definitiva, es el baile donde ella se siente mejor.

Por esta razón, presumió su ensayo a miles de sus seguidores y estos, emocionados por lo que siempre les regala, agradecieron con halagos semejante esfuerzo y muestra de capacidad.

Lo anterior cobró mayor dimensión con el slow motion en que María ejecutó el movimiento, haciendo parecer que era muy fácil y rematando con la gracia que sólo ella tiene. Todo, durante el ensayo del mítico tema 'La Fuerza del Destino'.

Estrena dentro de dos semanas

Los días transcurren y la cuenta regresiva para María León y toda la compañía teatral de Hoy No Me Puedo Levantar está activa, tanto, que el estreno ya se ve a la vuelta de la esquina para gozar de la historia de Mecano a través de sus canciones.

Este sucederá el próximo viernes 16 de abril y estará a lado de otro talentoso cantante, Yahir. Todo, en el Centro Cultural Teatro 2.

maaz