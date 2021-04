"Yo no le bajé el novio a mi hija", asegura Alejandra Guzmán y EXPLICA lo que pasó con Christian Estrada

Debido a que la familia Guzmán Pinal atraviesa por una fuerte polémica luego de que Frida Sofía decidiera revelar que su abuelo, el rockero Enrique Guzmán, habría abusado sexualmente de ella cuando tan sólo tenía cinco años de edad, ahora es la propia madre de Frida quien ha salido a dar la cara.

Luego de la inmensa cantidad de rumores que se han generado tras esta denuncia de abuso sexual, que ahora Alejandra Guzmán ha decidido romper el silencio y el de su postura de manera pública, para ello eligió el foro de El Heraldo Televisión durante el estreno del programa "Me lo dijo Adela".

Fue precisamente durante esta conversación con la periodista Adela Micha, que la cantante de 53 años habló sobre diversas polémicas que han surgido en su carrera y en su vida profesional en torno a la relación que tiene con su hija.

Y fue precisamente en el desenlace de este tema, que La Guzmán decidió tocar un momento crucial y altamente doloroso para ella, mismo que refiere a las acusaciones directas por parte de su hija, quien la señala de haberse involucrado sentimentalmente con su entonces novio.

Yo hoy cierro este capítulo", Alejandra Guzmán no volverá a hablar de Frida Sofía, pero no se cierra a un reencuentro con ella

Ante el complejo panorama que estas acusaciones representan, Alejandra Guzmán reveló que ella sería incapaz de meterse con el hombre de su hija, y fue así que se sinceró respecto a la relación que tuvo con él, misma que aseguró fue exclusivamente de trabajo.

Además, fue durante esta conversación que Alejandra Guzmán destacó que ella sostiene una relación muy cercana con los hermanos de Christian Estrada, a quienes les tiene un enorme aprecio y con quienes ha trabajado desde hace mucho tiempo, y narró que fueron ellos quienes le presentarían a Christian Estrada.

En este sentido, la cantante recordó que fue ella misma quien presentó al hombre en cuestión con su hija, por lo que sería absurdo siquiera pensar que ella se hubiera involucrado con él.

Yo no le baje el novio a mi hija, no hice eso ni lo haría, yo nunca he tenido deseos sexuales con él, yo tengo mi menopausia desde hace 5 años, no es mi naturaleza hacer eso, porque hombres hay muchos", dijo.