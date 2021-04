Pa’l Norte: Belinda causa furor en concierto virtual

A más de un año del último festival de México, la edición virtual de Pa'l Norte conquistó a los usuarios que accedieron a él, al menos eso se apreció en redes sociales. Y es que con escenarios llenos de color, esculturas de caras de león, palmeras o triangulares en los tres escenarios, así como los aplausos, gritos, las tomas de los avatars de personas y banderas ondeando, se sentía el ambiente que hay en un show físico.

No era un concierto en línea más, el poder cambiar de escenario en cualquier momento ayudaba a la sensación de estar ahí. Además, cada entarimado estaba situado en medio de una selva o un estadio, pero en todos había palmeras, flores y varias áreas verdes, la animación era espectacular.

El sonido era bueno, no intervino el abucheo virtual, pero sí ayudaba a crear un ambiente de festival, avivando la nostalgia de estar en un concierto presencial. Los cantantes y bandas por su parte, hacían bromas entre ellos y saludaban al público, pese a que todo fue grabado días antes en un escenario verde, donde se montaron todos los efectos.

El concierto arrancó con las presentaciones de Caloncho y Siddhartha, en los dos escenarios principales. Después León Leiden hizo lo propio en punto de las 17:00 horas. Como todo estaba grabado, no hubo retrasos. Enjambre salió puntual y deleitó a sus seguidores con éxitos como “Visita”, “Somos ajenos” y “Egohisteria”.

Mau & Ricky bailaron de un lado a otro con sus hits “La Grosera”, “Ouch”, “Sin Pijama” y “Mala”. Mientras que Camilo, quien compartió los 80 minutos que tuvieron en el escenario, cantó “Si por cosas del destino” y “Yo puedo ofrecerte una vida interesante”, la cual le dedicó a su esposa Evaluna, hija de Ricardo Montaner.

Quienes también disfrutaron su espacio, fueron los integrantes de Molotov, con temas como “Perro negro y callejero”, “Lagunas mentales”, “Gimme tha power” y “Frijolero”, zapateaban al ritmo de la música y bromeaban entre ellos.

Los géneros también fueron variados, Drake Bell estuvo acompañado sólo por un DJ, y con guitarra en mano interpretó “MIA”, “Rewind” y “Call Me When You’re Lonely” y “Diosa”, con la que demostró su perfecto español.

Sebastián Yatra se lució con los fuegos artificiales, bailarinas, cambios de ropa y tal como lo hace en sus conciertos presenciales, se quitó la playera en un par de ocasiones. Además, agradeció a la gente que estaba conectada, recordándoles que falta poco para que se vuelva a vivir un concierto de manera física. Entre las canciones que interpretó estuvieron: “TBT at the beach”, “Adiós”, “Ya no tiene novio”, “Runaway” y “Un año”, en ésta última recordó al grupo Reik, con quien compuso el tema y también habló del amor que le tiene a México.

Con metales, coristas y toda una banda de músicos, Mon Laferte se apropió del entarimado, luciendo una blusa blanca con puntos negros y falda roja le cantó al desamor con sus hits “Que se sepa nuestro amor”, “Ronroneo”, “El beso”, “Amárrame”, “Tu Falta De Querer” y “Mi Buen Amor”. Los músicos que la acompañaban se animaban entre ellos, agitando sus manos e invitando a bailar al público.

En punto de las 21:30 horas de la noche, los tres escenarios se sincronizan para presentar a Belinda, la cantante sorpresa, quien sólo estuvo 15 minutos, suficiente para dar vida a sus éxitos “Muriendo Lento”, “Bella Traición” y “Amor a primera vista”. “Gracias a todos por estar aquí esta noche. Estoy muy agradecida por esta invitación; no hay nada que me gustaría más que poder sentirlos y verlos, y cantar con ustedes”, dijo.

La velada terminó con la fiesta del DJ holandés Martin Garrix en el escenario principal; el baile y romanticismo de Intocable con temas como “No te vayas”, “Robarte un beso”, “Y todo para qué”, “Coqueta”, “Fuerte no soy” y “Sueña”. “Muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo en Tecate Pa’l Norte Virtual; ojalá no sea la nueva normalidad, pero, por lo pronto, estamos felices de saludarlos”, dijo el vocalista al saludar al público.

El rap de Gera Mx y Sabino clausuró el tercer entarimado, ambos estuvieron cerca de una hora.

Por: Patricia Villanueva

