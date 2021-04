Alfredo Olivas: Estos son los corridos más polémicos que hicieron famoso al cantante

José Alfredo Olivas, conocido como Alfredito o Alfredo Olivas, es un cantante originario de Obregón, Sonora, famoso por destacar en el mundo Regional Mexicano y por posicionar su música en los primeros lugares de popularidad.

Esta tarde se notificó que el hermano y familiares del músico recibieron un atentado con armas de fuego en donde perdieron la vida, los reporten policiales indicaron que en el ataque murieron tres personas, entre ellas un niño de un año de edad, sobrino de Olivas.

En la carrera artística de Alfredo Olivas, esta no es la primera vez que pasa algo parecido, pues en 2015 fue atacado después de salir de una de sus presentaciones en Chihuahua.

Los motivos de ambos atentados se desconocen, pero usuarios en redes sociales han mencionado en varias ocasiones que los corridos que interpreta en donde hacen referencia a armas y narcotráfico.

Cabe señalar que Alfredo Olivas no solo canta corridos, también tienen grandes éxitos románticos en los que destacan “Volverá”, una de sus últimas canciones y “En definitiva”, que cuenta con miles de reproducciones en las plataformas de streaming.

Pero los fanáticos del artista lo conocen por sus letras fuertes, que empezó a escribir desde los nueve años de edad, por eso aquí enlistamos los corridos más polémicos del artista.

El Chico problema

“Mucha fama empecé a cobrar, fue cuando todo salió mal, de broncas me empecé a rodear y malas compañías y ese fue mi error, me hice blanco de la envidia”, dice parte del tema que salió a la luz en 2012, es este melodía hace referencia a un joven que inicia en malos pasos y narcotráfico.

El malo de Culiacán

Una súper una nueve un cuerno de chivo, un r qué más da, yo portaba orgullosamente, una tres ochenta que vio mi final y de que servía traer ese día un fusil más grande, si no dejan ser valientes cobardes sicarios de mentira, llegan por la espalda, no me pude defender”, en esta canción se cuenta la historia de todo parece indicar que el corrido fue compuesto a un sujeto de nombre Eluvier Amán Torres Núñez.

Así es esto

“El que no va a jugar, le ruego que no estorbe, esta noche me huele a amanecida y no hay salidas, mujeres, hierba y bebida, así es la vida del hombre”, dice el tema que fue lanzado 2012.

