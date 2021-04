¡Se lo cambia! Allisson Lozz invita a sus fans a elegir su nuevo nombre ¿Cómo se llamará ahora?

A pesar de que hace años que Allisson Lozz se alejó de los reflectores de la farándula, a través de sus redes sociales se ha mantenido muy activa en contacto con sus fieles seguidores, y aunque ahora es una exitosa directora de una importante marca de belleza, no deja de sorprender a sus fans con su belleza y por ¿cambiarse de nombre?

Así como lo lees la guapa ex actriz, recientemente sorprendió a sus fans al solicitarles su apoyo para elegir un nuevo nombre para ella, pues tiene de encomienda cambiarlo para una dinámica, de la cual no brindó más detalles.

Fue así que por medio de sus redes sociales la joven madre, pido que le ayudarán a “elegir su nuevo nombre”, el cual debe tener referencia con algún país.

La guapa famosa contó que esta semana “tiene la tarea” de cambiar su nombre por uno que ella elija, por lo que debido a su gusto por nombres de países, decidió que su “nuevo nombre”, sea como el de sus hijas London, Sydney y el de su perrita Hawái.

Hace 10 años la guapa famosa decidió alejarse de los reflectores de la farándula. FOTO: ESPECIAL

¿Cuál será su nuevo nombre?

Allisson Lozz destacó que no se trata de que no le guste su nombre, aunque su segundo nombre “Marian”, no es su predilecto, Allisson sí le encanta, pero el cambio de nombre se debe a que es una encomienda al parecer de su empresa para algún proyecto.

En este sentido, la famosa señaló que busca ponerse un nombre que haga referencia a un país, por lo que solicitó a sus fans que le ayuden a decidir entre varias opciones que compartió, nombres que le gustan como: Chelsea, Argelia, Bélgica o Irlanda.

Allison confesó que la elección de estos nombres se debe a motivos personales, pues su hermana se llama Chelsea, su abuela materna se llamó Argelia, en Bélgica vive su cuñada con sus sobrinos e Irlanda de momento es su favorito, pues así se llama su sobrina.

Hasta el momento la ex actriz no ha elegido nombre, mientras que sus fans ya han votado por sus favoritos e incluso han sugerido otros nuevos; ¿A ti cómo te gustaría que se llame ahora la sensual famosa?

SSB