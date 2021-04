¿Miente? Denuncia de Samadhi Zendejas es puesta en duda tras revelación de nuevos VIDEOS

Hace un par de semana la actriz Samadhi Zendejas denunció el presunto acoso por parte de tres hombres en las calles de la colonia Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Debido a esta denuncia fueron detenidos tres sujetos: un bolero, un conserje y un franelero presuntamente por haberle faltado al respeto a la actriz al hacerle comentarios obscenos, lo que generó que la famosa se sintiera acosada e incómoda; pero dicha versión ha sido puesta en duda con la revelación de nuevos videos de la zona.

Fue el reportero de ciudad Carlos Jiménez quien compartió el caso desde el primer momento, por lo que días después de la denuncia informó de la detención de los presuntos acosadores, identificados como Rubén ’N’ de 44 años, Felipe ’N’ de 45 años y a Héctor ’N’ de 49 años, quienes fueron detenidos por elementos de la policía.

Al momento de su captura los tres hombres negaron las acusaciones de Samadhi, argumentando que solo se encontraban desayunando en el momento en que la actriz pasó por la zona.

Versión de Samadhi Zendejas es puesta en duda

Luego de la gran controversia que ha generado el caso, ahora el caso ha dado un giro inesperado, luego de que fueran difundidos videos que ponen en duda los dichos y acusaciones de la actriz.

En el material audiovisual, también compartido por el reportero Carlos Jiménez, se puede ver que, mientras la actriz aseguró que fue víctima de ofensas y acoso por parte de estos hombres; en las imágenes se le ve pasear tranquila junto a su mascota.

El video ha generado opiniones divididas pues si bien en el material no se ve en ningún momento la agresión, para algunos internautas esa no es prueba de que no ocurriera; mientras que otro sector de internautas acusan a al actriz de solo querer fama por medio de un escándalo y de haber encarcelado injustamente a los tres hombres.

