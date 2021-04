Victoria Ruffo no se deja intimidar por los signos de la edad | FOTO

La actriz mexicana, Victoria Ruffo no se deja intimidar con los signos de la edad, y es que a sus 58 años luce realmente feliz sin importar el qué dirán. Y al igual que Amanda Miguel, Ruffo deja ver sus canas sin ningún problema, y creemos que puede ser incluso una de las tendencias en estilos de cabello de este año al que más mujeres se han sumado.

Victoria Ruffo se siente libre de mostrarse al natural

A través de su cuenta de Instagram, la mamá de José Eduardo Derbez dejó ver a sus seguidores una imagen donde luce además de muy sonriente, completamente natural y muy bella. Con un filtro de la misma aplicación, Ruffo deja ver sus bellos finos rasgos del rostro y sus grandes ojos.

Pese a que la actriz se ha mantenido un poco distante de las redes sociales, Ruffo ha utilizado su cuenta de Instagram para dejarse mostrar con alguna foto antigua o un recuerdo de su pequeño hijo José Eduardo, al igual que imágenes de sus mascotas y bien, de ella como lo hizo recientemente.

Recordemos que la última novela en la que participó fue 'Lu, The Power of Us', que fue transmitida en internet y producida por 'El Güero' Castro, donde también se involucró la hija de éste, Sofía Castro.

snd