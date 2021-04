Hija de Khloé Kardashian cumple 3 años; así fue el lujoso festejo de la pequeña True

La familia Kardashian-Jenner siempre se ha caracterizado por vivir con lujos y excentricidades, y al momento de celebrar a sus hijos no podría ser distinto, asó lo demostró Khloé, que festejó a la pequeña True, quien cumplió 3 años, con una fiesta llena de magia y globos en todos rosas.

En su cuenta de Instagram, Khloé, quien recientemente pasó por una polémica en los medios por una foto que fue filtrada en la que se le ve sin filtros, olvidó por un momento las críticas a su figura y compartió con su pequeña hija, a quien procreó con el basquetbolista Tristan Thompson.

True Thompson nació en 12 de abril de 2018 y cada uno de sus festejos ha sido memorable, pues sus padres parecen no tener reparo en gastos para celebrar a la pequeña a lo grande. En esta ocasión, la niña de tres años estuvo acompañada de su abuela, Kris Jenner, y su prima Stormi Webster, hija de Kylie Jenner.

Estuvo acompañada de su prima Stormi. Foto: Esepcial

Khloé Kardashian celebra a su hija a lo grande

A través de su cuenta de Instagram, Kardashian compartió con sus 136 millones de seguidores las fotografías y videos de la celebración que se realizó en su casa, la cual se transformó en un castillo de cuento de hadas con la presencia de algunas princesas de Disney y un inflable en tono morado que emocionó a las niñas.

True celebró sus 3 años rodeada de su familia. Foto: Especial

Aunque no fueron muchos los asistentes, en las imágenes se puede observar que fueron colocadas sillas pequeñas para que True y sus pequeñas amigas pudieran disfrutar de una gran cantidad de actividades, además de como decoración de galletas y cup cakes.

Además, Khloé también dejó ver en las fotografías la lujosa decoración del cuarto de su hija, el cual estaba lleno de globos en colores rosa, dorado y lila, para hacer juego con el vestido de la festejada y también de la feliz mamá.

" “Y así… tienes tres. ¡Feliz cumpleaños mi dulce True! No estoy lista para que tengas 3 años. Casi lloro cada vez que te llamo Baby True y me corriges. Dices con la voz más dulce: ‘¡No soy un bebé! Soy una niña grande", fue parte del mensaje con la que la hermana de Kim y Kourtney acompañó su publicación que ya cuenta con casi 4 millones de "me gusta".