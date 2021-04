Khloé Kardashian fue víctima del bodyshaming tras filtración de un retrato sin retocar

La hermana de Kim, Khloe Kardashian ha sido duramente criticada al pasar de los años por sus evidentes operaciones y modificaciones en su cuerpo que la han llevado a ser una persona muy diferente a como los televidentes acostumbraban verla en las primeras temporadas de su reality show, 'Keeping Up With the Kardashians'.

Desde siempre Khloe fue una figura invisible a comparación con sus hermanas, incluso con su madre, pues su aspecto no la ubicaba dentro de los estándares de belleza. Más tarde la menor de las Kardashian optó por someterse a algunos retoques, razón por la que fue muy criticada debido a que, según los fanáticos, era una apariencia completamente distinta a la Khloe adolescente.

Así lucía Khloé a principio de los 2000's Foto: Getty

Ahora la famosa se ha liberado de los prejuicios sobre su cuerpo y constantemente publica fotos en su Instagram de ella, amando cada parte de su cuerpo, o eso fue lo que nos quiso mostrar, pues recientemente salió a la luz pública una de sus fotos sin ningún filtro y sin una sola gota de photoshop.

La polémica por la foto "sin filtro"

Seguro te preguntarás, ¿Por qué publicó algo así? De acuerdo con Woman, fue exhibida por error por parte de una asistente. Resulta que se encontraba Khloé con su familia en la residencia de su mamá en el día de pascuas.

Foto: Especial

Claro que su agente de marketing y la misma Khloé no están nada satisfechas con dicha publicación pues, a pesar de que la también influencer luce bastante desenfadada, considera es un acto que invade su privacidad.

Debido a que ha sido motivo de críticas y burlas por la filtración de dicha fotografía, la empresaria decidió subir una serie de videos y fotos a su perfil de Instagram dando cuenta de que no necesita photoshop para mostrar su cuerpo tal cual es, sin embargo, es una evidencia más de lo que el bodyshaming provoca en las mujeres al grado de tener que aclarar si usa o no filtros, si es o no así su cuerpo.

snd