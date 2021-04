Enrique Guzmán REVELA que recibe apoyo de Alejandra Guzmán para DEMANDAR a Frida Sofía

Como muchas otras veces en el pasado, ahora una nueva polémica ha surgido entorno al apellido de la familia Guzmán, esto luego de que en una entrevista junto al periodista Gustavo Adolfo Infante, la Frida Sofía, confesó que pese a ser hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, no lleva el apellido de su padre por las diferencias que este tuvo con su abuelo Enrique Guzmán cuando ella recién había nacido.

Sin embargo, el escándalo entorno a Frida Sofía y la familia Pinal-Guzmán continúa luego de que Enrique Guzmán saliera a desmentir a su nieta y negara rotundamente haber abusado de ella cuando era tan solo una niña, acusaciones que la misma Frida Sofía hizo durante la entrevista.

Luego de verse involucrado además en un enorme escándalo tras salir a la luz un video en donde se aprecia cómo Enrique Guzmán acosa sexualmente a Verónica Castro en una entrevista cuando ambos eran jóvenes, ahora los entredichos y declaraciones del rockero se han puesto en tela de juicio más que nunca.

Sin embargo, el cantante de "Cien kilos de barro" sigue firme en desmentir que él no cometió actos de abuso o violencia sexual, por lo que reveló que en breve iniciará un proceso legal en contra de su nieta Frida Sofía.

Sobre los motivos que orillaron a Frida a decir esos señalamientos en su contra, Enrique comentó que no sabe por qué ella lo acusó; sin embargo, asegura que este abuso a su nieta jamás pasó.

Posteriormente, el artista de 78 años aseguró durante una entrevista que, desde que estalló la bomba en su familia, su hija Alejandra, y madre de Frida Sofía le brindó su respaldo.

“Desde el primer momento; incluso, ella me ofreció el apoyo de sus abogados porque esto no es justo, no es correcto, me han hecho mucho daño y hay que reclamar. Yo no soy un degenerado, nunca lo he sido, y no quiero que se me quede este estigma”.