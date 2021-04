Luis Miguel: Esta sería la CANCIÓN que le dedicó a la MUJER más importante de su vida

Luis Miguel es una de las grandes estrellas de origen mexicano que ha logrado tener una carrera consolidada desde muy pequeño. Ya en la primera parte de 'Luis Miguel: La Serie' vimos que desde niño dio inicio a su proyecto musical y también incursionó en la actuación con algunos protagónicos en el cine mexicano.

Mantuvo su discrecionalidad

Durante mucho tiempo 'El Sol' fue muy discreto con su vida privada y muchos de los aspectos que ahora conocemos, eran un hito en el medio del espectáculo, de manera que sólo salían a la luz algunos rumores, en especial de su mamá cuyo paradero se desconoce.

Pero fue a través de la serie producida por Netflix que pudimos ver breves etapas de su niñez y adolescencia y la distancia que mantenía con su mamá.

A principios de la década de los 90, cuando Luis Miguel ya era un adulto y separado de su papá, estrenó su disco '20 años', un álbum que marcó sin duda esa transición del adolescente irreverente a un adulto consciente y que deseaba, con gran ímpetu conocer el paradero de su mamá.

¿Quién fue la mujer más importante para 'El Sol'?

Una de los más grandes éxitos que contiene este álbum es 'Tengo todo excepto a ti', una canción que evoca a la soledad y de nostalgia donde no importa nada en la vida, según la melodía, si no está esa persona amada. Lo cierto es que, a pesar de que Luis Miguel no compuso este tema, sino Juan Carlos Calderón, que fue quien compuso la mayor parte de sus temas, llegó al primer lugar de los ránking musicales de Iberoamérica.

Pero la canción fue más allá del amor no correspondido por parte de una mujer, ya que en la primera temporada de la serie, se reveló que algunos versos de la melodía evocan a la ausencia de la mujer más importante en la vida de 'El Sol', Marcela Basteri.

