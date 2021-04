Frida Sofía asegura que recibió GOLPIZA por parte de Alejandra Guzmán antes de parar en prisión

La polémica no termina. Luego de que Frida Sofía revelara con el periodista Gustavo Adolfo Infante que sufrió abuso sexual por parte de su abuelo, Enrique Guzmán, las controversias se han suscitado y los secretos más oscuros salen a la luz.

Y es que cada vez que uno de los integrantes de la Dinastía Pilar da alguna declaración frente al tema, Frida Sofía no ha parado de desenmascarar los hechos de su familia que han quedado ocultos. La cantante de 30 años ya no planea seguir más bajo el rubro de su sus allegados, que por miedo al qué dirán o incluso a ser castigada se quedaba callada.

Recientemente dio a conocer una nueva versión de porqué llegó a la cárcel....

¿Alejandra golpeó a Frida?

Frida Sofía ha desmentido a su mamá, quien la inculpó por violencia ejercida y es que la joven argumenta que las cosas fueron de otra forma. Y que la persona violenta y agresiva es Alejandra Guzmán.

La hija de la cantante estaba tan segura de lo que decía que incluso prometió mostrar evidencias como fotografías y videos de las marcas que los golpes brindados por su mamá le habían dejado.

"Me muero de coraje por más fuerte que me haga me duele porque no es cierto, no es cierto. No he sido más que buena hija con esta diabla, no se vale. Y por eso publico esto porque no se vale", refiriéndose al momento en que Alejandra Guzmán declaró que era Frida quien la golpeaba.

Sin embargo, la famosa de 30 años asegura que nunca ejerció el uso de la fuerza en contra de su mamá, argumenta además que ella le insistió que ya no sería víctima de su mamá. "Al único que le pegué fue al maquillista, ese que salió a decir no sé qué".

¿Frida padece una enfermedad mental?

Una de las respuestas a sus declaraciones fue el vídeo que 'La Guzmán' publicó en sus redes sociales, ahí afirmó que su hija necesitaba ayuda psicológica y que si se acercaba, juntas podrían buscar a un profesional de la salud mental para que resolvieran sus diferencias, sin embargo Frida refutó esta premisa con mucho desprecio, pues asegura que es mandada por su tío Luis Enrique para que le "invente" enfermedades a su hija.

"Si le dicen, 'di que Frida tiene este trastorno mental', ahí va sale y lo dice".

"Quiero que la gente se dé cuenta y está tan loca mi historia que obvio no me van a creer, porque yo también me escuchó y digo no hay manera, pero si te pones a ver los hechos, ahí están los hechos."

Con información de Actitud FM