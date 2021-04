Esta sería la película donde Pedro Infante interpretaría a 7 PERSONAJES al mismo tiempo | FOTOS

Es innegable que Pedro Infante es un ícono de la música y el cine mexicano y más recordados desde su muerte en 1957. A lo largo de su carrera profesional participó en más de 60 películas y se dice que grabó alrededor de 314 canciones.

Un actor reconocido

Debido a su increíble trabajo en la pantalla, recibió un premio Globo de Oro por su participación en una de las películas más importantes del Cine Mexicano, Tizoc, estrenada en 1956, tan solo un año antes de su fallecimiento. Hablar de Pedro Infante es evocar a uno de los íconos más representativos de la cultura mexicana.

Foto: Canal 22

Sin embargo, en su larga lista de participaciones en el séptimo arte hubo una película en particular que no se concretó pues perdimos muy pronto al también cantante. Pero... ¿Cuál es esta película que no se logró?

Pedro Infante interpretaría a más de un personaje en una película histórica. Desde Benito Juárez, Pancho Villa y Jesucristo. Sí, así como lo lees.

Foto: Canal 22

Se trata de 'Museo de Cera', film que reuniría a siete importantes personajes de la historia que estaría a cargo de Ismael Rodríguez. El director ya contaba con el guión preparado y todo listo para que Infante comenzara las grabaciones, pero fue el accidente en una avioneta lo que le arrebató la vida y no volvimos a ver en escena a uno de los actores más importantes de México.

Debido a que la película estaba escrita y pensada únicamente para las características y capacidades actorales de Pedro Infante, el director decidió guardar el libreto y nunca pudimos conocer de qué se trataba esta película que de entrada, ya prometía mucho con siete personajes interpretados por un mismo actor.

Foto: Canal 22

Con información de Uno TV

snd