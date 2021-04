BTS: programa chileno es acusado de RACISMO por burlarse de su IDIOMA

En redes sociales los seguidores de la agrupación surcoreana de K-Pop, BTS, conocidas como ARMY han denunciado la parodia que realizó un programa chileno, pues aseguran que es sumamente “racista”.

El programa de humor recientemente estrenado se llama Mi Barrio, el cual realizó una parodia sobre BTS, donde un grupo de comediantes imitaron la coreografía de “Dynamite” de una forma burlona.

Más tarde, los humoristas se presentaron con nombres en forma de chiste sobre los integrantes de la agrupación coreana como: Kim Jong-un (como el líder de corea del norte), Kim Jong 2, 3, 4 y Juan Carlos, haciendo alusión a que todos lucen iguales y por eso se llaman igual unos a otros.

Posteriormente, cuando comienzan a entrevistarlos y cuestionan sobre su idioma, ellos señalan que hablan coreano mientras que dicen cosas sin sentido y confirman que han sido vacunados.

Ante esto, seguidores de BTS y decenas de usuarios se han unido a dos hashtag contra el racismo #RacismIsNotComedy y #ElRacismoNoesComedia, para evitar que este tipo de burlas sobre los asiáticos continúen.

[THREAD] Last night, Chilean comedy TV show #MiBarrio (open TV channel available to the whole country) presented a parody performance of BTS, where all the jokes were based on racism and xenophobia, including mockery of their language, (cont.)



video cr; isidoradae pic.twitter.com/tBK8CYbbKs