Lupita D'Alessio: Conoce todos los ESCANDALOS que ha protagonizado en televisión

Lupita D'Alessio es una de las cantantes más importantes de México. Su talento vocal la ha consagrado a nivel mundial, pues su éxito es visible en lugares de Estados Unidos y países de Latinoamérica. Estamos hablando de una artista que se apodera del escenario cuando interpreta sus canciones. Al mismo tiempo, es una de las figuras visibles del empoderamiento que tuvo la mujer durante el final de la década de los setenta y durante los ochenta.

Como toda figura exitosa, no se ha visto exenta de estar en escándalos o polémicas. Lupita D'Alessio, mejor conocida como 'la Leona dormida', posee un carácter muy explosivo y haciendo referencia a su sobrenombre, le gusta defender con uñas su postura así como la de sus seres queridos. Sin embargo, estas controversias han tenido una fuerte repercusión ya que mismas figuras del medio del espectáculo le han respondido.

Andrea Legarreta, Dulce, Galilea Montijo y Gloria Trevi han sido algunas de las famosas que se han enfrascado en dimes y diretes con la intérprete de 'Mentiras'. En alguna ocasión, D'Alessio aprovechó al extinto programa 'La oreja' para arremeter en contra de las conductoras de 'Hoy', ya que se mofaron de un hijo de la cantante, quien se encontraba vendiendo helados. Como fiera, Lupita saltó por lo suyo y las despedazó con sus comentarios.

Una verdadera leona

La también cantante Dulce arremetió contra Lupita D'Alessio al afirmar que estaba 'loca', razón suficiente para terminar su amistad. Según la cantante, D'Alessio se encontraba desorientada debido a sus adicciones al alcohol, tabaco y drogas. Esto fue el pretexto ideal para desmarcarse de esta amistad, pues consideró que no se puede ser amiga de alguien muy diferente. Ante esto, la intérprete de 'Mudanzas' prefirió no hacer declaraciones, pero dejó en claro que no lleva una buena relación con Dulce.

Uno de sus escándalos más famoso se dio durante el programa 'Show de los sueños', en donde se enfrascó en una serie de declaraciones con Gloria Trevi, que era parte del programa. D'Alessio interpretaba el papel de uno de los jueces de hierro de este reality, cuando en una de sus intervenciones se refirió a Trevi como una persona vulgar. Aunque afirmó que no tenía nada en contra de la también cantante, tampoco considera que su relación sea la mejor.

Pero sus polémicas no son exclusivas con famosas, los medios de comunicación también han sufrido de la furia de esta leona. Cabe recordad que en 2009, explotó en contra de los representantes de la prensa que se encontraban cubrieron la muerte de Jorge Vargas, padre de sus hijos. Dos años después, en 2011, durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mostró su enfado con los reporteros que se encontraban en lugar a quienes manoteo y les pidió que la dejaran en paz, pues realizaron preguntas muy tontas, según la apreciación de la cantante.

rcb