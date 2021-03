El día que ALEX LORA humilló a CAIFANES durante un programa en vivo; "Su música no me gusta" | VIDEO

Alex Lora es una de las figuras más emblemáticas dentro del Rock Mexicano y del Rock en Español en general. Inició su carrera musical como miembro fundador del grupo Three Souls In My Mind en 1968. Con los Three Souls, logró consolidar una trayectoria exitosa durante la década de los años setenta, justo en la época donde la expresión juvenil a través del rock o la música popular fue reprimida por el Gobierno.

Después de una disputa legal por el nombre del grupo, Alex Lora decidió abandonar a Three Souls In My Mind, para formar El Tri en 1984. Ese mismo año, se editó el álbum 'Simplemente', que contiene el tema 'Triste Canción', mismo con el que alcanzó un reconocimiento al nivel mundial, pues su presencia se pudo percibir en algunos países de Sudamérica, así como en diversos puntos de los Estados Unidos.

Iconos

Alex Lora supo explotar la calidad del grupo, que tenía claras influencias de The Rolling Stones y Chuck Berry. Sin embargo, el cantante defendía la postura de que sus grupos había sido los pioneros en cantar en español dentro del rock. En efecto, Three Souls In My Mind fue de los primeros grupos en interpretar canciones propias en castellano, pero no fueron los únicos. Junto con ello, algunos exponentes, como El Tarro de Mostaza, Náhuatl o los Dug Dug's también escribían en español.

A finales de la década de los ochenta, El Tri era visualizado como el grupo más relevante del Rock Mexicano, gracias a la figura de Alex Lora, que para entonces era considerado como un veterano de la escena que había participado en el Festival de Avándaro y sobrevivido a los famosos hoyos fonki. En 1986, arribó al país el fenómeno del Rock en tu idioma, de repente este género se convirtió en el favorito de las mayorías. En el radio sonaban con fuerza los nuevos grupos, pero en la televisión se abrieron importantes espacios la mismo tiempo.

Caifanes se abrió paso entre el gusto del público gracias a las canciones 'Mátenme porque me muero' y en especial 'La negra Tomasa', que no se dejaban de escuchar en la radio. Ambos grupos coincidieron en el grupo en 'Aquí está', que era conducido por Verónica Casto. La emisión gozaba de mucha popularidad ya que fue uno de los precursores del denominado late night en México.

De frente

Verónica Castro logró sentar en la misma mesa a Alex Lora y Sergio Mancera, de El Tri, mientras que por Caifanes participaron Saúl Hernández y Diego Herrera. Los dos bandos expusieron sus puntos de vista sobre el Rock Mexicano, pero Lora, fiel a su estilo, enfatizó que la música de Caifanes no era de su agrado al no provenir de una raíz de música negra (blues o jazz). Mientras que defendió a su banda de sí tener esa influencia.

Por su parte, los Caifanes aseguraron que El Tri era toda una institución dentro de México, pero que el objetivo era que se abrieran las posibilidades par que el público tuviera mayor oferta musical. A partir de este momento, ambas bandas gozaron de mucha popularidad durante los noventa y en la actualidad mantienen su estatus de piedras angulares en la cultura mexicana.

rcb