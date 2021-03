Michelle Rodríguez lleva el cabaret al streaming

En mayo pasado, Michelle Rodríguez recibió una llamada que la hizo temblar y al mismo tiempo la llenó de ilusión, era de Morris Gilbert al otro lado de la línea, y le propuso hacer su propio espectáculo teatral. Algo que jamás había imaginado, pero que deseaba con toda su alma. De inmediato se puso a escribir con Joserra Zúñiga en un espectáculo, que definen como un homenaje a los shows de cabaret que se hacían antes y en el que una sola persona en escena lleva todo el peso de la obra.

“Es un regalo, una gran oportunidad para divertirme y gozar con todo. El reto fue enfrentarme a cuestionarme si soy capaz de hacer un show sola… y que tiene mucho que ver con la vida real, porque son cosas que me han pasado, tal vez no exactamente”, contó la actriz de “Mirreyes vs. Godínez”.

El playlist de este musical son temas con los que creció que fueron un éxito de los 80 y 90 y que considera, seguro muchos cantan en una boda; y es que contará con hits de Lucero, Flans, Alejandra Guzmán y Timbiriche.

Pero no estará completamente sola, ya que al ser un show inspirado en su vida, contará con un muppet de ella misma que representará la voz de su conciencia y el cual es manipulado por su amiga y actriz, Lety Amezcua. Además, tendrá las participaciones especiales de Faisy, a quien ve como su hermano mayor, Agustín Arguello y Dai Liparoti.

Aunque originalmente era un show con el que regresarían al escenario después de la pandemia, al alargarse el confinamiento, el productor Morris Gilbert decidió lanzarlo vía streaming el próximo 27 de marzo, pero conociendo la conexión que tiene Rodríguez con el público, esperan salir de gira cuando la situación sanitaria permita la congregación de personas en un sitio cerrado.

Por: Patricia Villanueva

