Falcon and The Winter Soldier; ¿qué películas debo ver para entender la serie de Disney Plus?

Ya terminó "WandaVision" y ahora las expectativas del público se tornaron hacia la nueva producción de Disney Plus: "The Falcon and The Winter Soldier", la cual sigue la historia de ambos personajes después de la Saga del Infinito.

Con el retiro del Capitán América, Sam Wilson tomará el escudo del héroe, aunque seguirá con el manto de The Falcon. Por su parte, Bucky Barnes, Soldado de Invierno, se unirá a la lucha de su nuevo colega.

Como ocurre con todas las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel, es recomendable conocer qué películas y series son necesarias para entender las historias de sus producciones más recientes. Para esta nueva entrega, la experiencia de los televidentes mejorará si ven las siguientes:

Para Bucky Barnes / The Winter Soldier

"Captain America: The First Avenger". En esta película de la fase uno del UCM muestra los orígenes de Steve Rogers, pero también se menciona qué es lo que ocurrió con su compañero Bucky Barnes.

"Captain America: The Winter Soldier". En esta se narra lo ocurrido con el personaje después de su aparente muerte y su unión con Hydra.

Captain America: Civil War: La mayor parte de la cinta se basa en la relación que guardan Rogers y Barnes y cómo está pone en conflicto a los héroes con Iron Man.

"Ant-Man" y "Black Panther" En las escenas postcréditos de ambas cintas se muestra al personaje como un adelanto para sus participaciones en las siguientes entregas.

"Avengers Infinity War" / "Avengers Endgame": Todos los personajes del UCM salen en ambas cintas.

Para Sam Wilson / The Falcon

"Captain America: The Winter Soldier": La primera aparición del personaje y su surgimiento como héroe se da en esta cinta.

"Avengers: Age of Ultron" / "Ant-Man": En ambas cintas tienen pequeñas apariciones que no aportan a la construcción del personaje.

Captain America: Civil War: El personaje se une al bando de Steve Rogers para enfrentar a sus colegas que se unieron a Tony Stark.

"Avengers Infinity War" / "Avengers Endgame": Todos los personajes del UCM salen en ambas cintas.

¿No tienes tiempo de ver todo?

Si no quieres invertir mucho tiempo en esta tarea, basta con que abras tu aplicación de Disney Plus y busques la serie llamada "Leyendas", de la cual los episodios tres y cuatro se encargan de resumir los aspectos indispensables de las vidas de ambos protagonistas a fin de que no sea necesario ver todas las películas.

"The Falcon and The Winter Soldier" llegará a México el 19 de marzo a través de la plataforma de streaming. Al igual que "WandaVision", se prevé que los episodios en el país sean cargados a la app a las 2:00 am, por lo que se podrán disfrutar semana a semana.

GDM