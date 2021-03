Osvaldo Benavides no sabía que Netflix cancelaría Monarca

Luego de que Netflix confirmara que se cancela la serie Monarca parte de su elenco, como Irene Azuela y Osvaldo Benavides han hablado con respecto al tema; en un video que publicó este sábado el actor, afirmó que no sabía que se cancelaría una tercera temporada, pero la plataforma tendrá sus razones.

La serie Monarca se estrenó en Netflix el 13 de septiembre de 2019, y contó con un equipo de producción en el que se unieron Billy Rovzar, Fernando Rovzar, Alexis Fridman, Michael McDonald, Salma Hayek, José Tamez y Diego Gutiérrez con las empresas productoras Ventanarosa, Lemon Studios y Stearns Castle.

En la primera temporada se pudieron ver de 10 capítulos; el 1 de enero de 2021 se estrenó la segunda temporada con 8 capítulos.¿ y los fans de la serie esperaban una tercera entrega, pero la compañía de servicio streaming confirmó para la revista "Quién" que la serie llega a su fin.

Osvaldo Benavides no sabía nada

El actor, que interpretó a Andrés Carranza, fue el primero en hablar del tema el pasado jueves por la noche, al publicar en su cuenta de Instagram un mensaje en el que afirmó que ante la falta de noticias se despedía de su personaje. Además, dijo que fue un grato proyecto y agradeció a todos los que participaron.

El actor fue el primero en hablar del tema en su Instagram. Foto: Especial

Pero, Benavides volvió a las redes sociales para dar respuesta a algunas dudas de sus fans y el público que seguía el show; en un video que publicó en su cuenta de Instagram, explicó que no había tenido noticias de Netflix hasta el momento, y dijo: "no sabemos los motivos (para cancelar) pero los tendrán y no le vamos a cuestionar nada".

Finalmente agradeció a todos los que hicieron posible que un proyecto como Monarca se realizará y también extendió sus agradecimientos al público por su apoyo, pues han sido muchos los que han manifestado que están en desacuerdo con la decisión de la plataforma.

