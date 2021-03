LUIS MIGUEL y la triste canción que siempre dedica a su MAMÁ: VIDEO

Luis Miguel y la relación emocional con su madre es algo permanente en su pensamiento. Con la música y sus canciones como medio para desahogar los recuerdos, el cantante encontró hace muchos años un meta que toca todas las fibras emocionales que le remiten a Marcela Basteri. Esta canción, triste para El Sol, es 'Yo Sé Que Volverás'.

Conoce la historia de este tema y por qué Luis Miguel pidió que esta precisamente fuese el tema que siempre dedica a su madre.

Armando Manzanero la musicalizó

'Yo Sé Que Volverás' es un bolero escrito por el poeta mexicano Luis Pérez Sabido y musicalizado por Armando Manzanero, quien fue trascendental en la carrera de Luis Miguel a principios de los años 90 y con todos sus discos Romance.

El tema, precisamente forma parte del disco Romance y fue lanzado en noviembre de 1991. Para ese momento, Luis Miguel quería hacer un bolero y acudió Manzanero para lograrlo.

Cabe recordar que para ese álbum, se grabaron 12 canciones que, originalmente, fueron creadas entre 1944 y 1986.

La canción siempre le remitió a su madre

Así lo manifestó hace muchos años a la revista Eres, la publicación juvenil más famosa de esa época y a la cual Luis Miguel acudió en varias ocasiones a sus entregas de premios para ser galardonado o cantar sus temas.

"Al oír esta canción, automáticamente pensé en ella. Esa es la única canción que le dedico a mi madre. Mi madre fue una mujer que cumplió muy bien siempre con su papel, fue una mujer sumamente dedicada a la cual yo le tengo un gran respeto y un gran cariño. 'Yo Sé Que Volverás' es una de las que más trabajo me cuesta cantar en vivo, porque no puedo evitar que me llegue", precisó en su momento el intérprete.

Para abundar en esto, Luis Miguel siempre ha tocado el tema de su madre con cuidado. Más allá de no dar muchos detalles de su paradero o razón de ella, el cantante siempre tiene un nudo en la garganta al mencionarla y, respetuosamente, nunca deja de aclarar que la extraña y siempre necesitará de su madre más que de otra persona en el mundo.

