Galilea Montijo: Así fue la vez que defendió a capa y espada a su novio, obrero de la construcción

La hermosa conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, siempre ha sido leal y fiel a lo que siente, tan es así que nunca ha tenido reparo en hablar sobre su vida privada y mucho menos sobre las veces que ha estado enamorada, aunque hoy es una de las mujeres más plenas y felices del medio artístico y se encuentre casada con el político y empresario Fernando Reina, en algún momento tuvo que enfrentar la adversidad cuando estuvo enamorada hace algún tiempo.

Y es que durante 2007, Montijo defendió con gran valor su noviazgo con Gilberto Sobrero, quien en su momento se supo que vivía en Miami y se dedicaba a ser obrero de la construcción o como se le conoce coloquialmente: albañil, por lo que cientos de críticas por parte de los medios de comunicación y allegados no se hicieron esperar.

Sin embargo, tales burlas y críticas sobre el trabajo de su entonces novio, desató la molestia y furia de una mujer enamorada y que con mucho orgullo lo defendió ante los comentarios mal intencionados y despectivos de algunos pseudo periodistas.

Galilea comento que se encontraba molesta "Sí me molesta la forma en que se expresan; sobre todo los que tienen un micrófono y que tienen la oportunidad de hablar, de hacer y deshacer. Entonces, para mí, el trabajo de mi novio es más digno que el que tienen ustedes por más periodistas que sean”, arremetió la también actriz.

Esto luego de que medio de espectáculos descubriera que el ex novio de Montijo se dedicara a trabajar en un edificio que apenas se estaba construyendo, contando madera y mármol, además de que dicho medio asegurara que la presentadora estaba muy enamorada por lo que planeaba casarse con él en secreto.

Al cuestionarle si le afectan tales comentarios en su relación, en su momento la tapatía respondió “¿En qué va a afectar que alguien trabaje? En nada. Que se hagan comentarios despectivos a mí no me afecta, a mí no me afecta en lo absoluto. Que si comentan o no comentan de mí, en lo absoluto me afecta” aseveró.

En cambio, dijo sentirse muy orgullosa de una persona que diariamente se levanta todos los días para trabajar y el trabajo de su entonces novio, le implicaba un esfuerzo físico por lo que a decir verdad, eso a nadie se le critica, al contrario merece una total admiración.

Con información de People en Español

