Johnny Depp asegura que puede demostrar que Amber Heard mintió en el juicio

El recurso de apelación que interpuso Johnny Depp ante la ley inglesa fue negado, por lo que la tentativa del actor para que desconozca la resolución de la acusación que hicieron en contra de él tanto diario "The Sun" como Amber Heard no fue favorable para él.

El juez Nicholas Underhill aseguró que no hay elementos que indiquen que la ley no actuó de manera adecuada en el juicio, por lo que no había razones para celebrar un nuevo proceso legal.

De la misma manera, los jueces de apelación declararon inválidas las nuevas evidencias otorgadas por el intérprete y aseguraron que los testimonios de su exesposa, Amber Heard, estaban sustentados.

Asegura que ella mintió

De acuerdo con Depp, su expareja mintió y tiene cómo probarlo, pero que la negativa de permitirle aportar estas evidencias no es una acción justa por parte de los funcionarios.

Además de esto, la defensa de Johnny denunció que la actriz que encarna a Mera en "Justice League" no donó a una fundación benéfica la totalidad de los siete millones de dólares que obtuvo de su acuerdo de divorcio como había anunciado.

La batalla legal entre ambos no ha terminado, pues el mismo caso es revisado por la justicia de Estados Unidos. En él Depp acusa a los diarios "The Sun" y "Herald" de haber mentido al señalarlo como el agresor de Heard.

GDM