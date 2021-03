Michelle Renaud sufrió una aparatosa CAÍDA y se 'cortó' el ROSTRO; tuvieron que coserla de urgencias; así quedó: FOTO

La talentosa y reconocida actriz Michelle Renaud llamó la atención de sus fanáticos luego de que apareciera en redes sociales con una extraña marca en el rostro. Para acallar los rumores, fue ella misma quien salió a contar públicamente lo que le pasó.

La estrella de las telenovelas es una usuaria activa de Instagram y otras plataformas, pues es ahí donde mantiene contacto con sus admiradores. Y ellos se preocuparon cuando, de un día para otro, la vieron con una notoria herida en una de sus mejillas. Michelle comenzó a recibir miles de comentarios donde le preguntaban que le había sucedido, al grado de que ella misma quedó sorprendida con la respuesta por parte de sus seguidores.

"No puede ser que estoy recibiendo más mensajes de qué carajos tengo aquí que cuando me quité los implantes o si terminé (haciendo alusión a su rompimiento con Danilo Carrera)" expresó divertida.

Foto: IG michellerenaud

Fue entonces que explicó, a través de sus historias en la aplicación, que ella misma se picó el rostro con un alfiler para intentar quitarse una imperfección que tenía. Sin embargo, la acción fue muy invasiva y se terminó lastimando al punto de que la cicatriz se le veía como un tatuaje. Posteriormente, acudió con su dermatólogo para recibir asesoría y éste le tuvo que retirar un pedazo de piel para propiciar la sanación. Por ende, lo que se le ve son los tres puntos de curación que aún no le son retirados.

"Tengo tres puntos, vean, me tuvieron que coser porque me piqué con un alfiler y el alfiler tenía negro y se me quedó como un tatuaje y me tuvieron que cortar esa parte de la piel. ¡Nunca se piquen, siempre vayan al dermatólogo!".

Foto: IG michellerenaud

La actriz de 32 años no dio más detalles al respecto pero sí aprovechó la situación para instar a sus seguidores a no cometer su error, es decir, no hacer uso de remedios caseros, ya que pueden resultar contraproducentes y generarles consecuencias indeseadas. En cambio, les recomendó ir con el especialista cuando presenten algún problema en la piel.

Michelle luce sumamente tranquila y feliz al poco tiempo de que anunciara el término de su relación con Danilo Carrera — la cual dio inicio en 2019 — tras darse cuenta de que tienen planes muy diferentes para el futuro.

