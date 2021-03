Ella es la actriz oaxaqueña que es pareja de Mark Wahlberg; ¿de quién se trata?

Mark Wahlberg tendrá como pareja a una actriz mexicana y específicamente oaxaqueña en la cinta en donde dará vida al padre Stuart Long y en la que también participará Mel Gibson.

Se trata de la bella y talentosa mexicana Teresa Ruiz, quien compartirá créditos como la pareja del famoso protagonista de la cinta Ted.

Wahlberg buscaba desde hace tiempo dar vida al célebre padre Long, quien previamente era boxeador y que será el debut de Rosalind Ross como directora.

La bella oaxaqueña. Foto: Instagram

En la cinta en la que participará Ruiz también estará Gibson, quien será el padre de Wahlberg en la película.

Teresa Ruiz es una talentosa actriz oaxaqueña que participó en la importante serie de Netflix, Narcos.

La joven actriz mexicana de 32 años edad también actuó en otras series como La Casa de las Flores y Aquí en la Tierra.

Ruiz, nacida en Santiago Matatlán, también estuvo en cintas como Colosio: El asesinato, Cantinflas y The Delivery.

Wahlberg es un famoso actor y productor de televisión nacido en Estados Unidos, además también fue integrante del grupo de rap Marky Mark & the Funky Bunch, que alcanzó éxito con el disco Music for the People.

Mark es recordado principalmente por sus importantes papeles en la cinta Ted así como la famoso película Transformers.

gzm