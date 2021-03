¿Quién es Fernando Noriega? Actor que entra en lugar de Gonzalo Peña en la producción de Juan Osorio

Este lunes 22 de marzo, se dio a conocer que será el actor Fernando Noriega quien interprete el papel de “Mariano Rueda” en la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”, producción de Juan Osorio, luego de la salida de Gonzalo “N”, luego de las acusaciones en su contra por la supuesta complicidad de abuso sexual.

Fernando Noriega en entrevista para el programa Hoy reveló su sentir luego de ser él, el actor que se integra a esta producción y aseguró que se encuentra contento, emocionado y también muy nervioso pero con toda la actitud y disposición de adentrarse en el corazón del público que sigue la telenovela.

¿Quién es Fernando Noriega?

Fernando Noriega Orozco, nació en León, Guanajuato, el 18 de julio de 1979 y es egresado del CEFAC (Centro de Formación Actoral). El actor ha participado en telenovelas como “Enamórate, Soñarás, Morir en Martes y Bajo el mismo cielo”.

Sin embargo, uno de sus personajes más emblemáticos y que sin duda alguna ha marcado su carrera es el de Eutimio “El Rojo” Flores, en la serie “El Chema”, pero fue tanta la aceptación de dicho personaje que también fue llevado a “El Señor de los Cielos” en las últimas temporadas.

Fernando, también ha hecho cine pues ha tenido algunas participaciones en cintas como: Efectos secundarios, Más allá de mí, Where the Road Meets the Sun y Nothing Against Life.

Pero, no solo es actor, pues recientemente Fernando Noriega compartió con sus seguidores su etapa como empresario ya que en 2015 también lanzó una línea de ropa para caballeros llamada Lord & Animal y que han utilizado sus diseños figuras como Omar Chaparro, Maluma y hasta Chris Hemsworth.

