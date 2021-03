Demi Lovato cerca de volver a las drogas por la prensa; la llaman "obesa mórbida"

Demi Lovato reveló fuertes declaraciones sobre los abusos sexuales que sufrió, pero al mismo tiempo sentenció que estuvo a punto de recaer en las drogas debido a los ataques por parte de la prensa, esto sucedió poco tiempo después de que enfrentó una batalla entre la vida y la muerte a consecuencia de una sobredosis en 2018.

Durante una entrevista realizada por la revista Paper, la cantante compartió su sentir cuando un medio de comunicación se refirió sobre su peso después de concluir su etapa de rehabilitación. Cabe destacar que durante su adolescencia sufrió de bulimia. Pero las palabras del medio surgieron efecto pues afirmaron que contaba con obesidad mórbida.

Lovato señaló que esto fue una de las bajezas para escribir sobre el trastorno alimentario. Ante esta situación, se sintió con ganas de renunciar, consumir de nuevo estupefacientes y rendirse. Pero decidió no seguir viendo los artículos de la prensa para no sufrir una afectación. Dejó a un lado las notas negativas.

Dirige su vida

Agregó que los aspectos positivos superan las crisis negativas. Si los medios no hicieran esta labor, la cantante no se vería en esta situación. En la misma charla, Demi afirmó que sus desordenes alimenticios no tratados fueron los causantes de que se refugiara en las drogas en 2018, después de pasar más de un lustro sobria.

Demi Lovato afirmó que estaba harta de terminar agotada con los entrenamientos y las estrictas dietas. Ante su superación de las drogas, los fans la ven como un ejemplo a seguir. Es por ello que se animan a compartir sus propias experiencias con la cantante, que a largo plazo terminó dañándola.

Al mismo tiempo, afirmó que los sacrificios de compartir sus luchas en el día a día han valido la pena, pero reconoció que en este momento dirige el rumbo de su vida, pero ahora se modera más con lo que consume. Incluso afirmó que se permite beber alcohol y fumar marihuana pero con responsabilidad.

