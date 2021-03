Danna Paola rompe el silencio abre su corazón; habla del amor

La actriz mexicana de la famosa serie de Netflix “Elite”, Danna Paola ha dado una gran lección de sinceridad al hablar del desamor, el cual la inspiró para escribir su álbum K.O. Fue durante su visita al programa español “El Hormiguero”, donde confesó que sus rupturas amorosas, se han convertido en una oportunidad para madurar.

Hay que recordar que recientemente en una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, señaló que en el pasado tuvo que lidiar con varias relaciones tóxicas, situaciones que le trajo en la vida una serie de lecciones.“Hoy en día una mujer super fuerte. Nunca más me vuelvo a callar”, comentó en aquella ocasión.

Habla fuertemente del desamor

Esta vez Danna Paola regresa a España para hablar de su forma de expresarse en el amor y desamor. En la entrevista la artista mexicana señaló que debemos permitirnos estar, que está bien estar mal, que no debemos huir de esos sentimientos y no es bueno querer tapar el sol con un dedo.

Por otro lado señaló que no debemos hacer creer a todos que todo está bien, y traer una máscara de: "Estoy bien, me rompieron el corazón, pero estoy bien, no rómpelo bien". Tras esa declaración señaló que en realidad el punto de permitirse estar mal, es analizar que necesitabas pasar por esto porque era una señal del universo, ya que nadie merece un amor ordinario y que no necesitamos a alguien que esté ahí cuando él quiera.

Además señaló que el sentimiento del desamor la inspiró para crear su último material discográfico, un proyecto que se concretó tras una catarsis de varias experiencias que ha vivido.

“Por eso hice escribí este álbum justo en honor a eso y celebrarlo porque yo creo que una persona realmente crece de un corazón roto de los peores momentos de tu vida es cuando mejor lo aprendes y maduras y sales y dices: "Bueno reviví como el Ave Fénix”, finalizó la cantante mexicana.

Por otro lado Danna Paola, habló sobre su salida de la serie “Elite”. Lo que pasó fue que decidió darle una oportunidad a su música, luego de que su tema "Mala Fama" fue bien recibida y tuvo un sin fin de reproducciones.

Danna señaló que le costó mucho trabajo, pues le gustaba mucho participar en la serie, sin embargo siempre ha sido dedicada cien por ciento a lo que hace y prefirió dedicarse a una sola cosa.

mavr