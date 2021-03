Charly López salvó al hijo que tiene con Ingrid Coronado de ser extorsionado con fotos íntimas

Charly López aseguró que su hijo estuvo a punto de ser extorsionado con fotografías subidas de tono que pudo haberse tomado con su propio teléfono cuando era menor de edad.

De acuerdo con el exintegrante de Garibaldi, quien fue entrevistado en el programa "Venga la Alegría", el joven recibió la propuesta del perfil de Instagram de una persona que aseguraba ser una mujer.

Durante la charla, López dijo que en principio se podía ver a un niña bonita en las imágenes de su perfil de Facebook, pero que al notar que solamente tenía 20 seguidores comenzó a sospechar.

Por esta razón, le pidió a Emiliano que no siguiera en contacto con ella. No sin antes explicarle los motivos por los que creía que se trataba de una impostora y las razones por las que creía que era un hombre.

Supo cómo protegerlo

Según por lo narrado por el músico, esta persona había pedido al joven que le mandara fotografías con poses en específico a través de Facebook, por lo que tuvo que tuvo que reaccionar ante esto.

"Entonces le escribí, le dije 'soy el papá de Emiliano', así tal y tal, ya sabes, y dejó de escribirle, ya no le pidió ni fotos, ni le pidió verse ni nada".

Después de esta situación, dijo, comentó con el hijo que tiene en común con su ex, Ingrid Coronado, sobre qué es lo que no debe hacer a la hora de comunicarse con la gente a través de la red y que además también lo han instruido para evitar que sea víctima de cualquier abuso.

Charly aseguró además que su hijo no es el único que recibe mensajes no deseados, ya que a él le suelen enviar textos privados en los que además de halagarlo incluyen instantáneas íntimas que no le agradan. Ante esto, agregó, basta con bloquear a estos sujetos.

