La Voz Kids: Belinda y sus mejores LOOKS como JUEZ en La Voz México | FOTOS

Belinda es una de las mujeres más exitosas que existen en la actualidad y prueba de ello es que ha sido considerada de nueva cuenta por la producción de La Voz para que se mantenga como una de las jueces de este certamen, pero en esta ocasión será en la versión "Kids".

La cantante aún no ha tenido la oportunidad de llevarse el título de ser la mejor juez dentro del reality, cuestión que su novio Christian Nodal logró justo en la pasada edición cuándo el cantante Fernando Sujo se alzó cómo el ganador de La Voz México y era coacheado por el cantante de música regional mexicana.

Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de disfrutar grandes y enormes actuaciones de Belinda, tanto para cantar junto a sus compañeros de set cómo María José, Ricardo Montaner, Christian Nodal, cómo también lo ha hecho con algunos de sus alumnos o simplemente cuándo busca convencerlos que se queden con ella.

Los mejores looks de Belinda

Belinda es una mujer que le encanta modificar su look en repetidas ocasiones, ya que no es una chica que se mantenga en un sólo estilo y lo más interesante de ello es que siempre se ve espectacular, desde su look "cholo" dónde la llegaron a comparar con su novio Christian Nodal hasta sus looks en dónde se ve cómo toda una princesa, una dama.

Este lunes 22 de marzo en punto de las 19:30 horas comenzará la edición de "La Voz Kids 2021" y una de las cosas más interesante será conocer cómo lucirá nuestra querida cantante y juez de La Voz México, pero mientras tanto, aquí te dejamos algunos de sus mejores looks.

Uno de los mejores looks sin duda fue cuándo apareció junto a Nodal, en dónde ambos hicieron una sinergia fantástica y con ello se complementaron de manera importante. Ella lució un vestido semi-transparente que la mantuvo espectacular y en dónde Nodal simplemente no paraba de sonreír.

Y un diseño fantástico en color plata fue el que presumió en uno de los capítulos más especiales Belinda, en donde ella apareció con un espectacular en gris plata que la hizo lucir cómo la mejor de las ángeles.