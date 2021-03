¿Faisy queda afuera de Me Caigo de Risa? Él sería el conductor que entra en su lugar

Uno de los programas favoritos de las familias mexicanas, sin duda alguna es Me Caigo de Risa, el cual está integrado por la familia disfuncional y como conductor se encuentra Faisy, sin embargo, esto podría cambiar, o por lo menos eso le hicieron creer al también músico en una broma realizada por su amigo José Eduardo Derbez y el productor Lalo Suárez.

Así como lo lees, Lalo Suárez quien es productor de Me Caigo de Risa y de Miembros al aire, ayudó a José Eduardo Derbez a hacerle una broma a Faisy, la cual casi lo dejó llorando en un restaurante en la CDMX.

¿Qué pasó?

Todo fue orquestado por José Eduardo Derbez y desde una camioneta pero afuera del restaurante en donde se encontraba Faisy, el productor Lalo Suárez le hizo una llamada para notificarle los nuevos cambios en Me Caigo de Risa.

Entre los cambios era el ingreso de “El Rasta” quien fue participante de Guerreros 2020 y la idea es que él junto con Faisy iban a estar como conductores de Me Caigo de Risa, sin embargo, durante las intervenciones del también exparticipante de Big Brother, Faisy se quedaría desde “el sillón de la vergüenza”.

Eso no iba a ser todo, pues en la última semana de esta temporada de Me Caigo de Risa, todos los integrantes de Guerreros 2020 estarían al frente del programa que hace reír a carcajadas a millones de familias completas.

Faisy por su puesto, no estuvo de acuerdo y casi al borde de las lágrimas pidió a Lalo Suárez que le echara la culpa él y que dijera a los altos mandos que no estaba de acuerdo pues no estaba dispuesto a hacer todos los nuevos cambios en MCDR.

Todo fue una broma

Al ver que Faisy se había puesto muy mal, José Eduardo Derbez y Lalo Suárez decidieron llegar hasta donde se encontraba comiendo en compañía de unos amigos, pero al ver llegar a sus amigos, el conductor de Me Caigo de Risa se dio cuenta que todo era una broma, por lo que pudo seguir comiendo a gusto y hasta invitó algo José Eduardo y a su productor.

bmz