Danna Paola: ¿Regresa a "Elite"? La actriz comparte FOTOS con parte de el elenco

Danna Paola actualmente se encuentra en Madrid, España, esto por que se presentará en el programa El Hormiguero, emisión muy famosa en aquel país europeo, sin embargo, su visita a “La madre patria” fue bien aprovechada pues la mexicana se reunió con parte del elenco de Élite quienes son sus grandes amigos.

Su llegada a Madrid la anunció por medio de Instagram en donde se retrato recargada en un edificio y de fondo la gran ciudad de Madrid, y claro estando en aquel país no podía dejar de reunirse con sus amigos Omar Yuso, Claudia Salas y Mina El Hammani.

No más Élite

Aunque la presencia de Danna levantó sospechas pues se creyó que la mexicana pudo haber participado en un capítulo especial de Élite, la verdad es que esto no es así pues la cantante como lo mencionamos anteriormente participará en un famoso programa español.

Además de su participación en “El Hormiguero”, Danna se quedará un par de días más en Madrid, pues dará un concierto virtual desde un famoso foro de España.

Foto: Captura de pantalla

Llegó a los 30 millones

Así como lo lees, Danna no solo está feliz por estar en España con sus mejores amigos, la mujer que dio vida a “Lu” en Élite está que no puede de la felicidad debido a que recientemente alcanzó los 30 millones de seguidores, ¡wow’ ¿una locura, no creen?.

Y claro quienes celebraron junto con la actriz y cantante fueron sus millones de fanáticos quienes no dejan de apoyar y dejar siempre un mensaje bonito para su artista favorita.

Foto: Captura de pantalla

