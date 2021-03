Mariana Ochoa deslumbra a sus fans con sensual body de cuero al estilo Kim Kardashian

Desde muy pequeña, Mariana Ochoa ha dado de qué hablar, pues desde que perteneció al grupo La Onda Vaselina deslumbró con su talento; posteriormente fue integrante del popular grupo OV7 y en la actualidad está por salir en un proyecto televisivo; en redes sociales mostró una fotografía en la que muestra uno de los atuendos de su personaje y sorprendió a todos, porque se trata de un llamativo body de cuero al puro estilo de Kim Kardashian.

El look de Mariana consiste en un body negro de cuero con transparencias en la zona del pecho y llamativa joyería plateada, además de maquillaje en el mismo tono. Ese será el tono de su personaje en el show Tic Tac Toc, que será comedia que se está filmando en el foro 6 de Televisa San Ángel y que formará parte de la barra Noche de buenas.

Muchos de los 700 mil seguidores que tiene comenzaron a halagarla y decirle que están contentos de que vuelva a la actuación:“Me gusta cómo te ves, refleja tu carácter de guerrera”, “Qué bien, te deseo todo el éxito del mundo, es bueno verte en televisión de nuevo”, “Wow, bellísima, te ves espectacular”, “Guapa, ya te queremos ver”, entre otros.

En TicTacToc El Reencuentro Mariana Ochoa compartirá créditos con otros famosos como Pierre Angelo, Reynaldo Rossano, Carlos Espejel, Lisset y Alejandro Suárez. El programa narrará la historia de un quinteto musical que se hizo famoso en los años 80 y 35 años después quiere repetir su éxito. Constará de 12 episodios y se estrenará a principios del próximo mes de abril y se podrá ver en uno de los canales de Televisa.

Mariana y su polémica con Alex Kaffie

Hace unas semanas Alex Kaffie se unió como conductor de Sale el Sol, matutino en el que hicieron un enlace en vivo con Marian Ochoa, pero ella al saludar a los conductores se olvidó de él. Kaffie no dejó pasar el maltrato y aseguró que no volvería a ir a comprar a la tienda que la famosa tiene junto a Erika Zaba y aunque muchos creyeron que podría comenzar un enfrentamiento entre ambos, la OV7 se limitó a decir que no lo vio y luego le ofreció una disculpa.

