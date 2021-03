Exatlón México: Casandra Ascencio tendrá su revancha contra Zudikey Rodríguez en semifinal

Todo parece listo para que los atletas de Exatlón México se enfrenten en los duelos de eliminación en las semifinales, de cara a la Gran Final del 4 de abril, sin embargo aún queda la gran incógnita de qué ocurrirá con Zudikey Rodríguez, la atleta que tuvo que dejar la competencia para volver a México a visitar a su familia, luego de la muerte de un familiar.

A escasos días de que el famoso reality show de TV Azteca finalice, se desconocía la respuesta a esta pregunta, sin embargo este jueves los spoilers lo volvieron a hacer y ya sacaron las conclusiones de lo que podría pasar si Zudikey no regresa a Exatlón. Hay que recordar que Zudy fue siempre de las favoritas del público, pues su fortaleza, energía y carácter la hicieron triunfar desde un inicio de las competencias.

Sin embargo este trayecto se vio interrumpido por la inesperada y repentina muerte de su abuelo, la cual se dio a conocer apenas el pasado martes por una de sus hermanas, por lo que la deportista se vio en la necesidad de salir de la competencia y acompañar a su familia en estos dolorosos momentos. No obstante, han sido días de expectación entre el público que desea ver a la atleta de Titanes presente en la semifinal.

Los spoilers adelantan lo que se sucederá más adelante

De acuerdo con lo que se difundió este jueves en diversas páginas web de spoilers, y en respuesta a la duda de si Zudikey Rodríguez estará como competidora en los duelos de eliminación, aseguran que en el caso que la atleta ya no se reincorpore al reality sería su compañera Cassandra Ascencio quien ocuparía su lugar en la semifinal.

De acuerdo con los sitios web especializados en el reality, el duelo de eliminación entre Zudikey Rodríguez y Cassandra Ascencio realmente ocurrió y fue la atleta del equipo rojo quien ganó esta batalla frente a la competidora de Héroes, no obstante, nadie esperaba el curso que tomaría la historia, con la salida de Zudy.

La duda aún está en el aire y se presume que en caso que la esposa de Pato Araujo decida ya no presentarse a las competencias de Extalón México su lugar sea ocupado automáticamente por Cassandra Ascencio, quien pasaría a la semifinal de la mano de Evelyn Guijarro y Mati Álvarez, adelantaron los spoilers.

“En caso de que Zudikey Rodríguez no regresara a la competencia deportiva, automáticamente Cassandra Ascencio pasaría a la siguiente ronda. No olvidemos que ellas dos se enfrentarían y algunos rumores dicen que ese duelo ya finalizó y supuestamente Zudikey pasó a la siguiente ronda, sin embargo, si no regresa a la siguiente competencia, Cassandra pasaría al siguiente nivel”, destacaron los spoilers en las redes sociales.

mypr