¿La conocías? Ella es la GUAPA sobrina de Vanessa Guzmán: FOTOS

Aunque se ha mantenido lejos de las cámaras, la actriz Vanessa Guzmán ha destacado en los últimos meses tras presumir a través de sus redes sociales imágenes de sus progresos en el gimnasio. Aunque estos se han mantenido cerrados por la pandemia del Covid-19, ella no se frenó nunca y siguió ejercitándose.

Ante este escenario, sus seguidores y fans, a quienes ya tenía en la bolsa, terminaron derretidos por su impresionante físico, que sumado a su belleza natural la hacen ver como una mujer única. Como todo en la vida, también ha recibido comentarios negativos, pues la encuentran demasiado tonificada.

Dejando esto de largo, cabe destacar que la belleza de su familia se hereda, pues apenas presumió a su sobrina a quien pidió que siguieran en Instagram pues es toda una profesional con la cámara y su trabajo es verdaderamente impresionante. Para muestra basta ver que su modelo es su misma tía.

¿Quién es la sobrina de Vanessa Guzmán?

La sobrina de la modelo se llama Paola y es fotógrafa. Esto pocos lo sabían asta que la misma Vanessa se atrevió a pedirle a sus followers que la siguieran después de que le hiciera una fotografía donde luce más guapa que nunca, resaltando el color claro de sus ojos y el tierno esbozo de una sonrisa.

"Me encanta tu trabajo. Sigan a mi sobrina tan talentosa", escribió Vanessa para después escribir un mensaje en inglés "Hay algo tan hermoso en capturar el aplomo y la confianza de una mujer. Un verdadero recordatorio de lo mucho que me encanta estar detrás de la cámara y contar una historia con cada imagen. No podría haber pedido un mejor modelo e inspiración", señaló.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar con la imagen, pues a horas de haberla publicado ya tenía más de 13 mil likes y diversos comentarios donde elogiaron su infinita belleza y le plasmaron varios emojis con caritas de corazones.

lhp