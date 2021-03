Camila Fernández estuvo al "borde de la MUERTE" por su embarazo, éstas fueron TODAS sus complicaciones

Camila Fernández, nieta del mismísimo Vicente "Chente" Fernández, ha aumentado la cifra de miembros de la Dinastía Fernández al traer al mundo a la bebé Cayetana, sin embargo el embarazo casi le costó la vida a Camila pues vivió serias complicaciones durante los nueve meses de gestación ¡hasta una cirugía tuvo que soportar antes de ser mamá!.

La hija de Alejandro Fernández anunció su embarazo luego de superar varios meses de gestación, pues Camila tuvo varios momentos en los que pudo perder al feto al principio de la gestación; esto según conto la nieta de "Chente".

A inicios de marzo Camila Fernández reveló en entrevista con Ventaneando que por tuvo miedo de perder a su bebé por una terrible condición que la desangró:

“Sangré por mucho tiempo, no me daban solución y yo ya no sabía qué pensar. Sé que mi niña fue muy luchona y se agarró de la vida y aquí estamos mucho mejor”.