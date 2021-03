Así inyectó Paul Stanley a Raúl Araiza; mejor que su novia María Amelia Aguilar: VIDEO

La amistad es algo que se debe demostrar en las buenas y en las malas. En el caso de Paul Stanley y Raúl Araiza lo demostraron con un pequeño acto doloroso y no, no es lo que piensan. Se trata de una pequeña inyección en el glúteo del "Negro", pues al parecer sigue adoleciendo por la actividad física que ya no va acorde a su edad, como él mismo lo dijo.

Hace casi una semana, Raúl publicó lo que sería un tutorial de cómo inyectarse solo en caso de que no haya nadie cerca que sepa hacerlo. A través de videos publicados en su cuenta de Instagram, mostró los elementos a utilizar y el procedimiento. Todo delante de su novia María Amelia Aguilar, quien tener habilidades de enfermera terminó aplicándole la solución.

Entonces el hecho, que de por sí es gracioso, se tornó aún más tras las declaraciones de Paul: "Pin$%& viejo chismoso, yo te piqué mejor" escribió entonces el conductor del programa Hoy. Aunque realizaron un par de comentarios, nunca lo desmintió y hasta ahí quedó la que todo mundo pensó, era una broma.

Paul Stanley sí inyecta a Raúl Araiza

Para sorpresa de todos, "El Negro" volvió a publicar un video de otra inyección. En este caso no apareció María Amelia Aguilar, sino Paul Stanley detrás de él, quien le metió un certero arponazo tras darle un ligero masaje en la pompa. "Nada más despacito, porque tampoco soy una yegua", dijo Araiza ante la cámara de un celular que los grababa.

"Lo que tenemos que hacer. Ya me inyectó dos veces. Imagínense una emergencia. Ahora, por eso lo amo", dijo Raúl Araiza, quien aseguró que Paul "tiene buena mano" tras retirarle la aguja.

"Un amigo es un amigo en las malas y buenas! Nene te amo", escribió "El Negro" en la publicación del video que tuvo cerca de 40 mil likes . En cuanto a los comentarios, alguno aseguraron que estuvo mal aplicada la inyección, pues no es cualquier cosa hacerlo. Otros se dedicaron a bromear con el momento entre los amigos a quienes tildaron de pareja.

lhp