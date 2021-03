Camilo enciende las redes al confesar lo que hace con su suegra

El cantante de moda Camilo prácticamente no se ha separado de su esposa Evaluna Montaner desde que revelaran, a finales del año pasado, que estaban casados. Camilio no sólo es un amor con su pareja, sino que también tiene una relación muy cercana con su suegra, quien le ayuda en el tema de la moda. Y recientemente hizo una confesión que dejó a todos con la boca abierta.

“Con mi suegra me presto ropa”, reveló entre risas, al ser cuestionado en una entrevista sobre el vínculo que lo une con Marlene Rodríguez Miranda, su suegra. El intérprete dijo que no es gran cosa ni para él ni para Evaluna. Dijo que sí hay cosas que a su amada le molestan de sobremanera, como cuando apaga su celular por completo y no le contesta.

Al margen de esas pequeñas desavenencias, lo cierto es que el matrimonio de los dos artistas ha demostrado ser muy sólido y productivo a todos los niveles, teniendo en cuenta lo bien que trabajan juntos.

Es una pareja muy cariñosa. Foto: Instagram.

En concreto, la complicidad que ambos destilan en el último videoclip del intérprete, el relativo a su exitoso tema 'Machu Picchu'. Esta es una de las románticas canciones que ha compuesto el colombiano para su nuevo trabajo discográfico: 'Mis manos'.

Lo que le “molesta” a él

El colombiano aseguró que el hecho de que su esposa bese a otros hombres en las telenovelas que participa no le enfada, ya que entiende que es parte del oficio de ella, “me hago el superado”, dijo. Aunque él sostuvo que se sentiría raro que le escriba una canción a ella y la modelo fuese otra persona, “para mí mi esposa es lo máximo”, comentó.

msb