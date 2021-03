WandaVision: La razón por la que Visión blanco ignoró a Wanda

Sin lugar a dudas el final WandaVision respondió casi todas las preguntas que planteó la serie.

Sin embargo una de las dudas que quedaron en el aire se trata de la reacción de Visión blanco luego de obtener todas las memorias entregadas por la versión de Visión que vivía en la realidad creada por Wanda.

La falta del reencuentro entre la nueva versión de Visión y Wanda, luego de elegir deshacer el hechizo que le hizo perder a su esposo e hijos, es sin lugar a dudas fue uno de los eventos agridulces que ocurren al final de la primera temporada de WandaVIsion.

Por lo que los fanáticos de la serie se preguntan por que Visión blanco tiene todos los recuerdos y memorias de Visión, desde su nacimiento como Jarvis, ¿por qué no volvió con Wanda?

Creadora de la serie explica los motivos

La respuesta de este misterio viene de la mano de la creadora y showrunner Jac Schaeffer, quien lo explicó los sucesos en una entrevista con publicación Cinemablend.

“No hay una escena de dónde está Visión blanco después de los eventos en el final de WandaVision porque no es su esposo. No es el hombre con el que tuvo hijos, no es el que estuvo en el mundo de sitcom creado para él. No es de quien se despidió en Wakanda. Eso es solamente el cuerpo y los datos que contiene”, señala Schaeffer en la entrevista.

Por lo tanto las posibilidades de que Visión blanco sea «Visión 2.0» con algunas mejoras es nula, sin embargo esto no quiere decir que la gente de Marvel haga una serie de cambios hacia el futuro.

mavr