Selena Gomez revela que tuvo problemas de salud mental; es bipolar y sufre ansiedad

La cantante Selena Gomez volvió a la escena musical con su nuevo disco Revelación, el primero que está grabado totalmente en español, lo cual ha causado mucho revuelo. Sin embargo, durante una entrevista para promocionar este proyecto, la exestrella de Disney explicó que sufre de bipolaridad y desorden de ansiedad.

La intérprete de “Baila conmigo” reveló a People en español que llegó un momento en el que se dio cuenta de que no era necesario fingir que todo en su vida era perfecto, “es imposible mantener la apariencia de que todo está bien”, dijo conmovida. Agregó que en alguna etapa de su vida no se sentía auténtica, por lo que supo que era importante ser honesta con ella sus fans que siempre la han apoyado, “no olvido la conexión que tengo con ellos”,contó. Hoy en día su salud mental es mejor.

Dice sentirse alguien diferente

Sobre su nuevo álbum, Selena confesó que llevaba una década con la intención de grabar un disco completamente en español, pero distintas circunstancias se lo impedían, por lo que ahora está agradecida de hacer algo diferente.

No deja de impresionar con su belleza. Foto: Instagram.

Refirió que el español es un idioma hermoso que la hace sentir diferente cuando lo canta, “hay algo muy atractivo para mí cuando canto en español”, confesó. Gomez también prepara una nueva serie de televisión en la que compartirá créditos con los comediantes Steve Martin y Martin Short.

¿Piensa en no hacer más música?

Pese a que ha dicho estar entusiasmada, Selena insinuó su retirada de la música en una entrevista para Vogue, en la cual comentó que el sentimiento de que no la toman en serio musicalmente y también el hartazgo de muchos años de popularidad le han hecho pensar que es complicado "seguir haciendo música cuando la gente no te toma en serio. He llegado a pensar ¿Por qué sigo haciendo esto?”, expresó.

