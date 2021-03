A Ozzy Osbourne ni el parkinson lo detiene; escribe nuevos temas

El cabello oscuro que lo caracterizaba casi es inexistente, ahora luce un blanco grisáceo, que se convierte en rojizo hacia las puntas largas, las cuales espera agitar en su próxima gira, porque a sus 72 años a Ozzy Osbourne nada lo detiene, ni el parkinson con el que fue diagnosticado hace un año. Él sigue escribiendo y ansía regresar al escenario. Desde la intimidad de su sala, con un sueter negro y la cadena con una cruz que siempre carga, la leyenda del heavy metal agradece la vida que ha llevado y a la que no le cambiaría nada: “Todos tenemos arrepentimientos. Yo también, sería tonto si no lo aceptase. Pero, no sé si cambiaría algo. Esas cosas de las que te arrepientes también te hacen quien eres. No dejo que dominen mi vida, ni que la rijan”, dijo.

John Michael Osbourne recibió el apodo de Ozzy desde que iba a la primaria, a los 15 dejó la escuela y trabajó en todo tipo de empleos. Antes de cumplir los 20, ya había pisado la cárcel, pero el destino le tenía preparado una mejor vida en la música de la mano de su colega Geezer Butler, con quien formaría Black Sabbath.

Desde sus primeros conciertos, el joven intérprete hizo click con el público. “Soy una persona consciente, me preocupa profundamente mi audiencia y soy el hombre más afortunado del mundo… He tenido la mejor vida que alguien haya podido tener, salí de la nada y toqué la riqueza, mi profesión realmente me ha abierto puertas de tantas maneras y mi mujer ha colaborado en todo”, agregó.

SUS RECUERDOS

Ozzy, sentado junto a su mujer, Sharon, con los retratos familiares de fondo, presentó vía zoom el documental Las nueve vidas de Ozzy Osbourne, en el que asegura se tratan los momentos más interesantes de su vida, tal cual son, sin manipulación alguna. De hecho se muestra el tema de su enfermedad y el primer diagnóstico que recibió.

“Hay días en que está brillante, camina, se siente espléndido y a la semana siguiente puede sentirse realmente mal y sin mucha energía. Nada es permanente, va variando todo el tiempo. Ozzy trabaja con un fisioterapeuta, buscamos cada nueva medicina que sale sobre el parkinson y la investigamos, estamos atentos a los mejores tratamientos para él. Pero no es que vaya a estar postrado en una silla, él no es así”, detalló Sharon sobre el estado actual de su esposo, a quien admira.

MÁS DE SU TRABAJO:

El año pasado presentó su disco “Ordinary man” y espera presentarlo en vivo el próximo año en una gira mundial.

Fue diagnosticado con parkinson tras una caída que tuvo en su casa que lo llevó a someterse a una cirugía en el cuello.

El documental “Las nueve vidas de Ozzy Osbourne'' se estrenará este 15 de marzo en el canal A&E a las 22:50 horas.

El material fue dirigido por R. Greg Johnston y es una producción de Osbourne Media y Critical Content.

Por Patricia Villanueva

