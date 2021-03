¡Se acabó el amor! Marlene Favela se libera y aprueba que su ex tenga nueva pareja

La guapa actriz mexicana Marlene Favela, aseguró sentirte segura y a favor de que su ex pareja tenga un nuevo romance.

George Seely, padre de su hija, acaparó la atención cuando el mes pasado presumió en redes sociales una foto con una joven rubia, del cual, fue criticado luego de que también se conociera que no da manutención a Favela por su hija Bella.

La protagonista de "Gata Salvaje" fue cuestionada sobre el nuevo romance de su ex esposo e inmediatamente dijo: “es un hombre completamente libre, tiene todo el derecho de rehacer su vida, no le veo ningún problema”.

La actriz sorprendió al confesar que, contrario a otras famosas, ella no se opondría a que su pequeña conviviera con la nueva pareja de su padre.

“Si es la pareja de su papá por supuesto que puede convivir con ella, que sea una buena mujer, que quiera a mi hija, eso es lo que más le pido yo a la vida, que mi hija esté rodeada de amor, de la pareja de su papá, si en algún momento yo, no lo sé, porque ahorita digo que no, pero no lo sé, por supuesto que sí”, explicó.

Acto seguido, aclaró que pese a que hace mucho terminó su vínculo amoroso con George, siempre tendrá relación con él. “Es el papá de mi hija, vamos a tener… yo digo que somos socios en el proyecto más importante de nuestra vida, que es Bella, entonces siempre mi hija va a estar rodeada de amor, de armonía, de todo, porque yo quiero lo mejor para ella, yo como mamá me pongo a pensar y digo ‘mi hija tiene que sentirse feliz en todos los lugares, con todas las personas y en todos los aspectos de su vida’, y yo voy a trabajar para eso”.

Para finalizar, la artista aseguró que contrario a su ex, ella por ahora no tiene tiempo para un nuevo amor. “Yo me la paso trabajando, cuidando a mi bebé, se me complica muchísimo, además que, en este momento, en este proceso de mi vida si estoy 100 por ciento dedicada a mi hija, o sea, si quiero que mi hija tenga toda mi atención, entonces ahorita no he pensado en eso y además esas cosas llegan, creo que este no es el momento”.

