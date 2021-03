Salma Hayek: Así ha sido la TRANSFORMACIÓN de su HERMOSA hija, Valentina Pinault | FOTOS

Sin lugar a dudas, la actriz, Salma Hayek es una de las mexicanas que han puesto el nombre de nuestro país en lo más alto dentro de la industria del cine internacional, pues ha protagonizado películas galardonadas con importantes reconocimientos.

Fue en el ya lejano año 2002 cuando la veracruzana brilló en una de cintas más famosas en su carrera al dar vida a Frida Kahlo; su destacado papel la llevó a ser nominada al premio de La Academia, pero no lo ganó.

Actualmente, Salma Hakey se encuentra grabando la película "Eternals" en donde se sumará al Universo Cinematográfico de Marvel con el personaje de Ajak; la película saldrá este año, pero por la pandemia se podría retrasar.

Vida personal

Lejos de la pantalla grande, Salma Hayek se encuentra casada con el empresario francés, François-Henri Pinault con quien contrajo nupcias el 14 de febrero de 2009, pleno Día del Amor y la Amistad.

El hermoso matrimonio dio vida a Valentina Paloma Pinault, una guapa adolescente que es considerada una de las ricas del mundo pues tendría una fortuna estimada en 12 millones de dólares.

Fue en 2020 cuando Valentina Paloma, única hija de Salma Hayek, encabezó la prestigiosa lista en la que aparecen los hijos de actrices de la talla internacional de Beyoncé, Angelina Jolie y Kim Kardashian.

Pese a que la joven tiene su perfil de Instagram privada es su madre le que se ha encargado de compartir imágenes y videos demostrando los lujos que tiene la joven de 14 años que está destinada a ser la heredera del trono de su hermosa madre.

Ante sus más de 17 millones de seguidores, la protagonista de películas como "How to Be a Latin Lover", "After the Sunset" y "El callejón de los milagros" ha compartido imágenes demostrado que su única hija ya es una adolescente que gusta por la moda ya que tiene una sofisticada forma de vestir.

