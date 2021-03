Ricardo Margaleff de Me Caigo de Risa revela que ODIÓ trabajar en Hoy; ¿hubo pleito con Galilea Montijo?

Actualmente vemos de lunes a jueves a Ricardo Margaleff como parte de la familia disfuncional en “Me Caigo de Risa”, sin embargo, lo hemos disfrutado antes en otros proyectos como “Una familia de 10” y varias telenovelas en donde demostró no ser sólo bueno para la comedia, sino también para el dramatismo, sin embargo, durante su paso por el programa Hoy no fue lo que esperaba y es un trabajo que no disfrutó.

De acuerdo con el propio Ricardo Margaleff quien abrió su corazón en una entrevista con Mara Patricia Castañeda y reveló que uno de los trabajos que menos disfrutó fue cuando trabajó en el programa Hoy.

¿Tuvo problemas con Galilea Montijo?

Durante la plática que tuvo con la periodista de espectáculos, Margaleff reveló con toda sinceridad que así como ha disfrutado de papeles y trabajos a lo largo de su carrera artística, también hubo trabajos que no disfrutó tal y como lo fue cuando fue parte del programa “Hoy”.

Y es que Margaleff recuerda que las intervenciones para las que él fue contratado a veces no eran lo mejor, pues él debía romper el ritmo que sus compañeros llevaban a lo largo de la emisión por lo que a veces era muy difícil o los chistes que le marcaban estaban muy estructurados.

Esa es la razón que lo llevó a no disfrutar su participación, sin embargo, nunca ha tenido problemas con ninguno de sus compañeros, se considera una persona muy tranquila pues jamás ha estado involucrado en chismes o polémicas.

Simplemente su trabajo en el programa Hoy no le resultó favorecedor, además revela que ha platicado con otros comediantes y actores que han desempeñado este papel en la emisión matutina más importante y asegura que todos han coincidido en que no volverían a tomar ese trabajo.

