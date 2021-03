Ángela Aguilar: Así fue la lujosa fiesta de XV años de la princesa de la música regional | VIDEO

Ángela Aguilar celebró su cumpleaños 17 el pasado 8 de octubre, debido a la pandemia lo conmemoró de manera familiar, a diferencias de sus XV años, cuando Pepe Aguilar y su esposa tiraron la casa por la ventana para festejar a su hija con una espléndida velada en la que la joven artista estuvo acompañada en todo momento de familiares y amigos, así como de algunos famosos.

Ha sido en su canal de YouTube donde la artista compartió en 2018 un video en donde describe la increíble celebración de XV que tuvo, en donde solo por mencionar un ejemplo compartió escenario con su artista favorito, Tor miller, y modeló al menos cuatro vestidos creados por su diseñador favorito, Diego Medel, con los cuales pudo lucir espectacular en cada momento del a celebración.

En el video aparece Ángela Aguilar sentada en un sofá platicando con sus fans acerca de su cumpleaños número quince, en la grabación, de 16 minutos de duración, compiló una serie de clips y fotografías de cada momento de la fiesta. La artista comienza describiendo el vals, en el cual bailó con su papá:

“Básicamente mi papá y yo ensayamos este vals dos meses. Después de clase iba como tres veces a la semana a mis clases de baile; pero con lo que no habíamos contado es que yo no llevaba mi vestido negro, porque el vestido estuvo el día que nos fuimos a México. Así que no estaba considerando esos 15 kilos de bordado.”

Cantó con su artista favorito, Tor Miller

Siguiendo con la descripción del vals, Ángela Aguilar aseguró que al final, ni su papá ni ella usaron todos los pasos de la coreografía; “pero yo tomo el 100 por ciento la responsabilidad que no haya hecho la coreografía, mi papá no sabía ni que estaba haciendo yo,” contó, en referencia a lo complicado que fue realizar el baile con el vestido de 15 kilos de peso.

Ángela Aguilar antes de partir su pastel. FOOT: Especial

“En mis 15 años tuve 4 vestidos,” continuó narrando Ángela Aguilar, “mi diseñador se llama Diego Medel, es de Los Angeles, quise tener muchos vestidos para expresar los diferentes momentos de toda la fiesta. El primero fue para el cocktail, era un vestido blanco de arriba y rosa muy claro de abajo, era de tul y con bordados blancos en el frente,” explicó la artista.

La artista siempre estuvo acompañada de su papá. FOTO: Especial

La hija de Pepe Aguilar portó un segundo vestido, que fue el de color negro y el que usó para bailar, y un tercero: “fue uno más pegado, de florecitas y tenía un corte, ahí fue cuando comencé a cantar con Tor Miller y con todos los invitados. Me cambié después al último vestido, ya estaba cansada de los tacones, llevaba desde las tres de la tarde y la fiesta empezó a las 7 y media. Diego Medel se tardó como tres meses haciendo los vestidos,” explicó.

La artista cantó durante su cumpleaños. FOTO: Especial

Finalmente Ángela Aguilar destacó a los seguidores de su canal que lo mejor de la fiesta fue bailar con todos sus amigos y sus tíos, “mi familia, cantar con ellos, todas esas palabras tan lindas que todo mundo me dijo. El baile fue lo único que pudo ser mejor. Lo que no me gustó es que nunca me pude tomar una malteada en la barra de malteadas que teníamos”, compartió la joven intérprete.

